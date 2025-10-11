Última hora sobre la agresión con arma blanca en un pueblo de Albacete

El Equipo Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias de este caso

11 octubre, 2025 - 12:55
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

El Equipo Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias en el caso de la agresión con arma blanca a un hombre de 58 años en la calle Carretera de Tobarra de la localidad albaceteña de Ontur.

Así lo ha indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que añaden que hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 0.00 horas.

El herido ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Hellín. Al lugar también ha acudido la Guardia Civil.

