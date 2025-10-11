La Diputación de Albacete cierra su ciclo de conferencias artísticas con un viaje al Museo del Prado para ver Las Meninas

La Diputación de Albacete ha puesto el «broche de oro» a su ciclo de conferencias ‘Desmontando las Meninas. Una disección de la obra maestra (1656)’, con una reedición de la experiencia de visitar el Museo Nacional del Prado para contemplar en persona el célebre cuadro de Diego Velázquez, una de las obras más emblemáticas de la pintura universal.

Celebrada los días 7, 8 y 9 de octubre, esta actividad ha reunido a 160 participantes procedentes de doce municipios de la provincia que, entre marzo y mayo, habían asistido a las conferencias impartidas por el Doctor en Bellas Artes y profesor de la UCLM, Diego Gómez Sánchez, organizadas por el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete.

Los grupos se desplazaron a la capital en tres jornadas: el 7 de octubre, desde La Gineta, Pozo Cañada, Barrax y Tarazona de la Mancha; el 8 de octubre, desde Higueruela, Alpera, Casas Ibáñez y Casas de Juan Núñez; y el 9 de octubre, desde Elche de la Sierra, Villarrobledo, Munera y Alatoz.

El viaje, acompañado por el propio ponente y por personal técnico del Área de Cultura de la Diputación, ha permitido al público contemplar y analizar in situ la genialidad de Velázquez, en un recorrido guiado que profundizó en el contexto histórico, artístico y simbólico de la pintura, tras haberla ‘desmontado’ previamente durante las conferencias celebradas en los pueblos.

«Este tipo de iniciativas hacen realidad la vocación educativa y cultural de la Diputación: llevar el arte a cada rincón de la provincia, y conectar ese aprendizaje con la experiencia directa de los grandes museos del país», ha destacado desde el Servicio de Educación y Cultura, su diputado, Miguel Zamora.

Un proyecto didáctico que ha acercado los grandes museos de España al territorio. Con esta actividad, la Diputación de Albacete cierra un ambicioso ciclo de divulgación artística iniciado en 2021, que ha recorrido los tres museos nacionales más importantes de España: el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado.

Durante estos cuatro años, cerca de un millar de personas de distintos municipios han participado en las cuatro series de conferencias promovidas por la Institución Provincial, todas ellas con el propósito de democratizar el acceso al arte y fomentar la curiosidad y la sensibilidad estética en el medio rural: En 2021 fue con ‘Benjamín Palencia, el pintor que tocaba con los ojos’, dedicado al artista albacetense en el marco del proyecto expositivo homónimo.

En 2022, con ‘¿Qué significa Guernica de Picasso?’, en torno a la icónica obra del Museo Reina Sofía. En 2024, como ‘Cómo ser un pintor impresionista y no morir en el intento’, coincidiendo con el 150 aniversario del movimiento impresionista, con referencia al Museo Thyssen-Bornemisza. Y, en 2025, con ‘Desmontando las Meninas. Una disección de la obra maestra (1656)’, centrada en el Museo Nacional del Prado y en la figura de Velázquez.

CLTURA, CONOCIMIENTO Y TERRITORIO

Con una participación total de 365 personas en la última edición incluyendo las conferencias –un centenar más que el ciclo anterior–, esta iniciativa se consolida como una herramienta de formación, cohesión y desarrollo cultural, fortaleciendo el papel de la Diputación como motor de difusión del arte y la educación en todos los municipios.

Además, tanto los traslados como las entradas al Museo del Prado han sido gestionados y financiados por el Servicio de Educación y Cultura de la Institución Provincial, reafirmando su compromiso con la igualdad de acceso a la cultura y la descentralización de las oportunidades educativas.

«Acercar el arte y la cultura al territorio es una forma de crear comunidad, de despertar emociones y de enriquecer la vida de nuestros pueblos», ha subrayado el responsable del área.