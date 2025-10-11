Herido un hombre por arma blanca en un pueblo de Albacete

Un hombre de 58 años ha resultado herido por arma blanca durante la medianoche de este sábado en la localidad albaceteña de Ontur.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Info-CLM, el aviso se recibió a las 00:00 horas desde la calle Carretera de Tobarra. El afectado fue atendido por un médico de urgencias y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Hellín.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, además de los medios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil.