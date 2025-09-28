La Diputación de Albacete refuerza su plan de prevención ante la alerta por fuertes lluvias

Después de que el Gobierno regional haya activado el Plan Meteocam en fase de alerta, debido a fenómenos meteorológicos adversos que afectan a la provincia de Albacete, la Diputación de Albacete ha reforzado de manera inmediata los medios técnicos y humanos de los que dispone para optimizar su capacidad de prevención y respuesta frente a emergencias.

Lo ha hecho de la mano de su Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) para actuar de forma planificada y ágil ante cualquier incidencia, informa en nota de prensa.

Así, ha activado la Unidad de Rescate Acuático, especializada en intervenciones en situaciones de riesgo por acumulación de agua o crecidas fluviales, tal y como ha explicado el diputado responsable del Sepei, José Antonio Gómez.

Esta unidad, dotada con equipamiento técnico avanzado y personal altamente cualificado, se encuentra ya en situación de prealerta y preparada para intervenir en cualquier punto de la provincia donde se pueda requerir.

Además, Gómez ha avanzado que también se ha incrementado el personal de los Parques de Bomberos de las zonas afectadas por el nivel de alerta naranja por fuertes lluvias que, según contemplan los avisos elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología, son las comarcas de La Mancha, Hellín y Almansa, donde se podrían dar lluvias con precipitación acumulada de 30 mm.

Se trata de los parques comarcales de Almansa, Hellín y Villarrobledo, así como los de Casas Ibáñez y La Roda, garantizando que se puedan realizar dos salidas simultáneas en todos ellos para actuar con celeridad y eficiencia.

Del mismo modo, se ha reforzado el personal de la central, con más operadores ante la posibilidad de que el volumen de llamadas se vea incrementado. Sumando así un total de 15 profesionales más a los que ordinariamente están operativos en el Sepei.

La puesta en marcha de estas medidas responde a la línea de acción del Gobierno provincial que, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, apuesta por la prevención, la anticipación y la cercanía, en permanente coordinación con el resto de administraciones, especialmente con los ayuntamientos, para conocer la evolución meteorológica en cada localidad y actuar en consecuencia desde un firme compromiso con la seguridad ciudadana.