Albacete concluye la Semana Europea de la Movilidad con un paseo en bici

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha participado un año más en el tradicional paseo en bici por la ciudad con el que se pone el broche de oro a las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de la Semana Europea de la Movilidad con el objetivo de potenciar otros modos de transporte no contaminantes y concienciar sobre el uso racional del vehículo privado.

Según informa el Consistorio, el alcalde ha agradecido a las más de 2.000 personas que han participado en este paseo en bici su apuesta inequívoca por una movilidad más sostenible, poniendo en valor el uso creciente de la bicicleta que está registrando nuestra ciudad, tanto como medio de transporte como a nivel deportivo.

Un paseo en bici con salida y llegada desde el Paseo de la Feria que ha recorrido las principales calles de Albacete para concienciar a la sociedad de que otro modo de movilidad menos contaminante es posible y que, un año más, ha comenzado después de guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de los siniestros viales.

Manuel Serrano ha asegurado que seguirá trabajando para avanzar hacia una movilidad sostenible, accesible y respetuosa con todas las personas, capaz de bajar las emisiones de CO2 y de ruido, potenciando para ello el uso del transporte público y de vehículos no contaminantes como las bicicletas.

Este año se han prestado 80 bicicletas, previa presentación del DNI, gracias a la aportación desde la Policía Local de las existentes en el Parque Infantil de Tráfico y las del Servicio de Salud Ambiental. Además, Europa Direct ha instalado un espacio informativo sobre el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de las ciudades verdes y el Servicio de Bicicletas de Préstamo, Albabici, ha contado con un stand informativo de su actividad, colaborando además con el préstamo de 25 bicicletas.

El alcalde ha dado las gracias a todos aquellos que han hecho posible las actividades que durante estos días han tenido lugar en la ciudad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, como es el caso de la Policía Local, los servicios municipales de Juventud y Salud Ambiental, Europa Direct, IMD, Jefatura Provincial de Tráfico, Emisalba, la Asociación ciclista CURBA, Alba-Bici, Aguas de Albacete, Cruz Roja y Protección Civil.

V CARRERA POR LA DISCAPACIDAD

En otro orden de asuntos, el alcalde ha felicitado a la Asociación de Apoyo a Niños y Niñas con Discapacidad Un@más por el gran trabajo que han llevado a cabo para garantizar el éxito de organización y participación de su V Carrera por la Discapacidad que ha tenido lugar desde las pistas de atletismo.

Manuel Serrano ha agradecido a las cerca de 300 personas que han participado en la V Carrera por la Discapacidad su apuesta por el deporte y su solidaridad. «Somos una gran ciudad del deporte comprometida con las causas sociales», ha destacado.

Ha asegurado que el Ayuntamiento, a través del IMD, seguirá colaborando con este tipo de eventos para que sean una realidad en la ciudad, ya que su celebración «contribuye de manera muy positiva a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como son los niños y niñas con discapacidad».

Los fondos recaudados en esta carrera irán destinados a financiar los servicios profesionales y terapias rehabilitadoras que esta Asociación ofrece a los niños y niñas con discapacidad en su centro de rehabilitación integral que puedan disfrutar de una vida lo más normalizada posible.