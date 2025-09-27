Un hombre trasladado al hospital tras ser apuñalado en Albacete

El suceso ha tenido lugar este sábado

infoCLM Send an email 27 septiembre, 2025 - 17:29
Imagen de archivo / SESCAM / Europa Press

Un varón de 31 años de edad ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete tras ser agredido con un arma blanca en la calle Donantes de Sangre.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la agresión ha tenido lugar a las 00.31 de este sábado, y hasta el lugar se movilizó a Policía Nacional, a una UVI, que atendió al herido en un primer momento, y una ambulancia de soporte vital básico, que lo llevó al centro hospitalario.

