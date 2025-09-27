‘Jóvenes con Raíz’ llega a su fin en la provincia de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los Grupos de Desarrollo Rural han impulsado este verano el proyecto ‘Jóvenes con Raíz. Conectando territorios’, una iniciativa para promover el desarrollo territorial dando voz, protagonismo y participación activa a la juventud del medio rural en Castilla-La Mancha.



Y, hoy, La Roda ha acogido el Festival de Música ‘Jóvenes con Raíz 2025’ con el que se cierra el circuito de encuentros y actividades que durante todo el verano ha recorrido 23 localidades de Castilla-La Mancha con actividades gratuitas diseñadas por y para jóvenes.



“Estas actividades han hecho posible conectar territorios y dar protagonismo a la juventud rural, que no solo es futuro, también es presente y motor de transformación y desarrollo territorial en nuestra región”, ha indicado el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández Zarco, que junto al de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, han asistido esta tarde en La Roda a los actos de cierre de ‘Jóvenes con Raíz’.



También han participado en esta última jornada el alcalde de la localidad, Juan Ramón Amores; la vicepresidenta de las Cortes y alcaldesa de Barrax; Josefina Navarrete; la alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez; el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega; y el presidente de la Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín, Jesús López, entre otros representantes.



Así, desde este mediodía, jóvenes de toda la región están participando en talleres de escritura, actividades de gastronomía, salidas profesionales en videojuegos, una sesión de DJ, deporte adaptado y el citado festival de música.



“Todas estas actividades siguen la estela de las que se han celebrado en los encuentros comarcales y provinciales entre agosto y septiembre, y convierten a La Roda y a este último gran encuentro regional en un lugar donde jóvenes de todas las provincias están disfrutando de una experiencia única que combina cultura, música y convivencia”, en palabras de Fernandez Zarco.



El director general de Desarrollo Rural también ha agradecido el compromiso, implicación y la visión de los 17 Grupos participantes, que, bajo la coordinación de la Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín, han impulsado esta iniciativa “que refleja el compromiso de los Grupos con la juventud y que pone en valor el trabajo colaborativo, ya que este proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre administraciones, entidades locales, asociaciones juveniles y tejido cultural”.



Por último, Fernandez Zarco ha reiterado que ‘Jóvenes con Raíz’ es mucho más que un proyecto de ocio y cultura, “ha sido una serie de actividades que ha puesto las bases para unir a las y los jóvenes de Castilla-La Mancha, para reivindicar el orgullo de pertenencia al medio rural, para fortalecer el arraigo y generar oportunidades reales para que decidan quedarse en sus pueblos”.



Por su parte, el director general de Juventud y Deportes ha indicado que estos dos últimos meses realizando actividades en toda la región, ha quedado claro que “la juventud rural de Castilla-La Mancha tiene muchas cosas que decir y que está lista para alzar la voz, compartir talento y transformar su territorio”.



Y ha valorado una iniciativa que se ha creado “para visibilizar, dar protagonismo y escuchar a quienes viven en el mundo rural para que participen, sean protagonistas, digan y propongan lo que quieren que sea su presente y su futuro”.