Preocupación en dos subestaciones eléctricas de Castilla-La Mancha

Las subestaciones eléctricas de las provincias de Albacete y Guadalajara están totalmente saturadas y no tienen capacidad disponible.

En total, casi 5.000 subestaciones eléctricas en España (4.960) no tienen ya capacidad disponible, lo que supone el 82,4 % de las 6.023 subestaciones analizadas por el Foro Industria y Energía y Opina 360 y que agrupan el 97 % de los puntos de suministro del país.

El estudio, que se centra en la situación de subestaciones pertenecientes a 19 distribuidoras, indica que el País Vasco y La Rioja son las más saturadas, ambas con un 99,2 %, seguidas de Aragón, Navarra y Andalucía.

Además, 24 provincias, casi la mitad del total, superan el 90 % de saturación en sus subestaciones, según ha señalado este viernes en un comunicado el Foro Industria y Energía. En el caso de Andalucía, Almería y Málaga están totalmente saturadas y sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones.

La cifra de 4.960 subestaciones sin capacidad recogida en este análisis difiere ligeramente de la publicada por la patronal eléctrica Aelec (83,4 %) porque incluye información de más distribuidoras, aunque se mantiene en la misma línea.

País Vasco y La Rioja, las más saturadas

A nivel autonómico, el País Vasco y La Rioja son los territorios más tensionados, ambos con niveles del 99,2 %. También presentan valores muy elevados Aragón (95,6 %), Navarra (94,1 %) y Andalucía (89,5 %).

Si se analiza la capacidad disponible en términos absolutos de megavatios, los territorios con menor margen de acceso a la red son nuevamente La Rioja (6 MW) y el País Vasco (7 MW).

Por el contrario, el análisis muestra que la mayor capacidad de acceso se concentra en Galicia, que dispone de 1.666,2 MW, aunque con limitaciones en algunos puntos; Andalucía (1.551,4 MW) y Cataluña (1.306,3 MW).

En términos de saturación relativa, Asturias es la comunidad con un menor nivel de saturación de subestaciones (26,1 %), mientras que Canarias y Baleares presentan un 37,9 % y un 38,6 %, respectivamente.

Las mitad de las provincias tienen una saturación del 90 % y seis de ellas total

Si se analiza a nivel provincial, seis de ellas están totalmente saturadas y sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones: Almería, Málaga, Albacete, Guadalajara, Álava y Vizcaya.

En conjunto, 24 provincias, casi la mitad del total, superan el 90 % de saturación, lo que pone de relieve la escasa capacidad de acceso en gran parte del país.

En el lado opuesto, la mayor disponibilidad se localiza en la provincias de Lugo (1.278,7 MW) y de Barcelona (1.113,9 MW).

Condiciona el desarrollo industrial

Según señala el Foro Industria y Energía, la saturación de la red actúa como un filtro que incrementa la incertidumbre de la industria y puede redibujar la geografía industrial.

En este sentido, agrega que no se trata únicamente de rentabilidad o marcos regulatorios, sino de la imposibilidad básica de garantizar la conexión técnica de un proyecto, lo que podría llegar a condicionar la competitividad y el desarrollo industrial en España.

Por ello, lamenta que solo los enclaves cercanos a nodos infrautilizados puedan acoger nuevos proyectos, mientras que las zonas saturadas limitan la inversión.