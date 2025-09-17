Éxito de público de ‘La Feria Comedy’ en el programa ferial de Globalcaja en Albacete

El éxito de público ha consolidado al humor en la programación cultural de la Feria de Albacete, gracias a La Feria Comedy, una iniciativa de Globalcaja y el Festival del Humor Gacha’s Comedy, que dirige el humorista, Jesús Arenas.

David Recas y Nadia Guillamón, procedentes de Madrid y Murcia, respectivamente, han sido los ganadores de las dos finales celebradas en el Stand de Globalcaja, los días 15 y 16 de septiembre, ambas con el aforo más que completo, una excelente respuesta por parte del público albacetense, que ha demostrado apostar por este género en auge y deseoso de pasar un buen rato.

Los dos ganadores, además del premio del jurado y del premio del público, dotado económicamente por Globalcaja, han conseguido con su actuación la posibilidad de actuar en la próxima edición de Gacha`s Comedy, Festival del Humor de Castilla-La Mancha, el próximo mes de marzo.

De esta forma, La Feria Comedy apuesta por el talento emergente, dando la oportunidad de actuar en escenarios profesionales a humoristas amateurs, que están dando sus primeros pasos en la comedia.

Esta segunda edición del concurso de monólogos La Feria Comedy ha atraído a más de 40 participantes procedentes de toda España. Seis fueron los seleccionados para actuar e interpretar ante el público, en directo, los guiones que habían propuesto

David Recas encontró la inspiración para hacer reír en el mundo universitario y en Estados Unidos, mientras que Nadia Guillamón apostó por anécdotas de la crianza para divertir al público.

El jurado ha valorado la originalidad del guion propuesto, pero también su interpretación y la conexión con el público, que los monologuistas consiguen sobre todo a través de situaciones cotidianas con las que cualquier persona puede sentirse identificado.

Junto a los ganadores actuaron Magcaroni, procedente de Barcelona, y El Trovador del Humor, cómico manchego que conjuga la música y el humor, en la primera final; y Jaro Perona y Marieta, el primero procedente de Tomelloso (Ciudad Real) y la segunda llegada desde Alicante, que compitieron en la segunda final.