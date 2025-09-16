El Stand de Globalcaja promociona los alimentos de la tierra en la Feria de Albacete con el showcooking de Jesús Segura

El Stand de Globalcaja en la Feria de Albacete ha servido de escaparate para la promoción de alimentos de Castilla-La Mancha, como el queso manchego, el aceite o el vino, a través de una singular gastroexperience protagonizada por el cocinero conquense, Jesús Segura, maridada con vinos de la Bodega Los Aljibes y amenizada con la música del cantautor albaceteño, Carletti Porta.

El cocinero conquense, estrella Michelín, que está al frente del restaurante Casas Colgadas, ha ofrecido al público la degustación de dos elaboraciones, un sam de orza, y un bombón de queso manchego, acompañando cada una de ellas con una detallada explicación de cómo ha traído hasta nuestro tiempo maneras tradicionales de conservación y elaboración.

“He tratado de trasladar al público mi filosofía en la cocina, regida por elaboraciones con productos locales, de Cuenca, de Castilla-La Mancha, como ese icono a nivel mundial que son nuestros quesos, nuestra inmensa bodega o los aceites brutales que hacen en nuestra tierra”, ha explicado Jesús Segura, que ha descubierto la Feria de Albacete como una excelente plataforma para dar a conocer nuestra gastronomía, “esa cocina de despensa, de aprovechamiento, de cercanía, de territorio, de legado”.

Estas dos elaboraciones han sido maridadas por el enólogo de Bodega Los Aljibes, Víctor Talaya, con dos de sus vinos, el Viña Aljibes Blanco y el Aljibes 2021. Estando en plena campaña de vendimia, la Bodega Los Aljibes ha querido estar presente en esta experiencia gastronómica ferial, “como enólogo, me parece una fantástica idea que todos los días el vino de nuestra tierra, esté presente de cualquier forma y en cualquier acto social que se celebre en la Feria”, ha subrayado Víctor Talaya.