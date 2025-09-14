Detenido por un presunto delito de agresión sexual en la Feria de Albacete

Un hombre de 68 años ha sido detenido este sábado por un presunto delito de agresión sexual cometido a una chica de 28 años, quien ha denunciado haber sufrido tocamientos no consentidos en la zona de baile del Templete, en el Recinto Ferial de Albacete.

Según la información de la Policía Local de Albacete, consultada por EFE, sobre las 17:47 horas de este sábado se ha activado el protocolo de agresión sexual tras ser requeridos por una chica de 28 años, que ha denunciado haber sido víctima de tocamientos no consentidos en la zona de baile del Templete.

La chica ha identificado al autor, un hombre de 68 años, que ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual y ha sido trasladado a la Comisaría para la instrucción de diligencias penales.

Además, la mujer fue atendida en la zona sanitaria del Retén de Feria y trasladada a Comisaría para comparecencia y derechos como perjudicada.

Por otro lado, la Policía Local de Albacete también ha informado de que sobre las 16:20 horas de este sábado, una mujer de 48 años en el Paseo de la Feria denunció que había sufrido vejaciones por parte de su marido, por lo que la mujer que estaba acompañada de su hijo de 2 años, estaba en un estado de ansiedad y nerviosismo.

La mujer fue trasladada hasta la zona sanitaria del Retén de Feria para recibir asistencia sanitaria y de ahí fue derivada al Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario.

A continuación, fue acompañada a la Comisaría de la Policía Nacional para que presentara la correspondiente denuncia, iniciando diligencias penales.

Entre otras incidencias ocurridas este sábado en la feria de Albacete, la Policía Local también ha informado de que se han producido diversas asistencias por posibles golpes de calor a cuatro personas, en concreto, tres mujeres de 67, 57 y 21 años y un hombre de 68.

Además, una chica de 30 años ha sido detenida por agredir a un vigilante de seguridad privada que estaba interviniendo por orden de la Policía Local en el control de acceso por las puertas para evitar grandes aglomeraciones.

La Feria de Albacete, que tradicionalmente se celebra del 7 al 17 de septiembre, está declarada de Interés Turístico Internacional y por ella pasan unos 3 millones de personas cada año.