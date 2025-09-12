Morante se resiente y no toreará en estos dos sitios de Castilla-La Mancha

El diestro Morante de la Puebla se ha visto obligado a cancelar sus compromisos de los próximos días después de resentirse de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto y Pontevedra y recomendarle los médicos que le han atendido este jueves en Sevilla reposo al menos durante una semana.

Debido a esta recaída el torero cigarrera no podrá hacer el paseíllo en dos ferias de Castilla-La Mancha como son las de Albacete (estaba anunciado este sábado) y Guadalajara (el próximo jueves 18).

La noticia saltaba en la noche de este jueves, precisamente en la víspera del compromiso contraído en Valladolid que le iba a enfrentar a Roca Rey, un mes después de su último encuentro en El Puerto de Santa María, donde se evidenció que la competencia entre ambos rebasa el terreno profesional

Morante ha acudido a un centro de traumatología en Sevilla, aquejado de un fuerte dolor en la cara interna del muslo derecho que, finalmente, le impedirá estar listo para torear en una semana.

Según señala el parte oficial, firmado por el doctor Alejandro José Ysea Oquendo, la herida sufrida por Morante el pasado 10 de agosto presenta una “cicatrización en evolución complicada con inflamación de tejidos blandos” que diagnostica como “miotendinitis de abductores”.

El mismo facultativo prescribe al torero un tratamiento analgésico y fisioterapia de recuperación y antiinflamatoria que incluye “reposo de actividad física de medianos y grandes esfuerzos así como tiempos prolongados de bipedestación y sedestación”, que le tendrán de baja una semana más, que se uniría a los 24 días que permaneció en el dique seco entre el 9 de agosto y el 3 de septiembre, fecha de su reaparición en Melilla.

Morante estaba anunciado, además de la cita de Valladolid de este viernes 12 de septiembre, el sábado en Albacete, en la plaza balear de Muro (el domingo 14), en Murcia (el lunes) y Guadalajara (el jueves 18)

Su intención sería reaparecer en Salamanca el viernes 19 de septiembre, anunciado con José María Manzanares y Marco Pérez para lidiar un encierro de Hermanos García Jiménez, aunque todo dependerá de la evolución de los próximos días.