Piden 8 años de cárcel para un acusado de tráfico de drogas que casi atropella a un guardia civil en Albacete

La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para un acusado de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que estuvo a punto de atropellar en Albacete a un guardia civil cuando intentó escapar del control policial donde fue finalmente detenido. El juicio tendrá lugar el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete.

Según detalla el texto de la acusación, los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2024, cuando tres personas se coordinaron para ir hasta Sevilla y comprar unos 235 kilos de hachís con la idea de venderlo a terceras personas.

Para la operación dispusieron dos coches, el primero con dos tripulantes que iban adelantados para alertar de los posibles controles policiales y el segundo con el tercer participante y la droga transportada.

Esto no impidió que el 20 de febrero la Guardia Civil los interceptara en un control preventivo de la A-43, a la altura del municipio albaceteño de Villarrobledo.

En el momento de detener el segundo vehículo que transportaba la droga, el conductor desobedeció el mandato policial y se pegó a un camión que le precedía para evitar que lo parasen.

Al ver que los agentes ordenaban al camión que también se detuviera, el presunto traficante pegó un acelerón y se adentró en el control a gran velocidad, obligando a uno de los agentes a saltar a la cuneta para evitar ser atropellado.

Cuando el conductor vio que al final del control no había escapatoria con el coche, detuvo el vehículo e intentó huir a pie, si bien fue finalmente reducido por los agentes. Como consecuencia un guardia civil sufrió lesiones en la rodilla y la zona cervical que requirieron rehabilitación y tratamiento médico durante 59 días.

Dentro del coche los agentes localizaron seis fardos llenos de hachís con una pureza del 33% que hubieran alcanzado un valor en el mercado ilícito de cerca de 450.000 euros.

La Fiscalía ha exigido cuatro años y tres meses de prisión para los tres acusados por un delito de tráfico de drogas, así como una multa de un millón de euros.

Además, también ha pedido otros cuatro años de prisión contra el procesado que intentó darse a la fuga por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves haciendo uso de un vehículo a motor.