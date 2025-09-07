Albacete celebra una multitudinaria quedada ciclista para aficionados

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha reafirmado su compromiso y apoyo decidido al deporte, así como a todas aquellas iniciativas que fomenten la práctica deportiva y hábitos de vida saludable como la quedada ciclista para aficionados que este domingo ha tenido lugar en Albacete, con salida desde el Pincho de la Feria.

Una quedada ciclista para aficionados, con bicicleta de carretera, a la que el alcalde se ha sumado y que ha discurrido por la Vía Verde hasta Valdeganga, Casas de Juan Núñez para retornar por La Felipa hasta el Carlos Belmonte, donde los ciclistas han disfrutado de un avituallamiento al final de la jornada, además de parking cerrado para las bicis, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Manuel Serrano ha felicitado a la Escuela ciclista ‘Ciudad de Albacete’ por el éxito de esta quedada ciclista en la que han participado 450 personas, así como por la gran labor diaria que lleva a cabo para acercar este deporte a los albaceteños.

El alcalde ha agradecido su colaboración al IMD, al Club Peña Ciclista Albacete y a la Peña Ciclista El Pilar, así como a todos los clubes y peñas de Albacete por su respuesta masiva.

Un agradecimiento que Manuel Serrano ha hecho extensivo a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico por el «magnífico trabajo» que han realizado para garantizar la seguridad de los participantes durante todo el recorrido.

En lo que respecta al trazado de esta ruta por la ciudad, cabe recordar que los ciclistas han rodado por las calles Hermanos Jiménez, Arquitecto Vandelvira, Simón Abril, Tesifonte Gallego, Tinte, plaza de las Carretas, Herreros, rotonda de la plaza Elíptica, Soria y carretera de Ayora, mientras que a su regreso, el itinerario ha sido por carretera de Ayora, Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, carretera de Murcia, avenida de La Mancha, calle Literatura, Historia y acceso al Carlos Belmonte por los campos Alba Redondo.

Manuel Serrano ha puesto en valor que, además de la presencia de una ambulancia, los participantes han contado con un seguro de accidente y otro de responsabilidad civil para cubrir posibles contingencias en caso percance.