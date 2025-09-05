La Residencia San Vicente de Paúl de la Diputación vive su Feria de Albacete

La Residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, celebra durante la jornada de hoy su particular ‘Feria de Albacete’, anticipándose a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que arranca el próximo 7 de septiembre.

El diputado de Sanidad, Francisco García, junto a la coordinadora asistencial del centro, Maribel Segovia, ha acompañado a residentes, así como a sus profesionales y a una nutrida representación de familiares, durante este evento tan especial.

El jardín de la residencia, decorado para la ocasión, ha acogido la iniciativa, en la que el responsable provincial ha agradecido la implicación a las familias y ha felicitado al personal del centro, remarcando “el trabajo cercano, comprometido y empático” que llevan a cabo, y subrayando la importancia que propuestas como ésta tienen para los usuarios y usuarias.

Foto: Diputación de Albacete

Además, no ha dejado pasar la oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno que preside Santi Cabañero con la atención y el bienestar de las personas mayores, señalando que es una cuestión de “justicia y también de gratitud a quienes han puesto en pie la sociedad que hoy conocemos”.

De hecho, la Diputación trabaja para favorecer un envejecimiento activo y saludable que, a su vez, promueve la autonomía, la salud física, psicológica, cognitiva y emocional, “lo que es clave para la prevención de enfermedades y para una mejor calidad de vida”, tal y como ha comentado Francisco García, señalando el papel relevante que el ocio juega en todo ello.

Durante su visita, el diputado ha participado en algunas de las actividades que se han sucedido a lo largo de la mañana, entre las que han destacado la presentación del Manchego y la Manchega de Honor, Lola y Juan Ramón, así como el pregón inaugural, que en esta ocasión ha corrido a cargo de Amparo García Palacios.

Foto: Diputación de Albacete

Tanto las personas usuarias, que han lucido las pañoletas que la institución ha hecho para la ocasión, como el resto de asistentes, han podido degustar los tradicionales Miguelitos de La Roda o ‘subirse’ a la emblemática Burrica de la Feria, disfrutando también de una gran variedad de juegos, así como de un espectacular baile a cargo del Grupo de Folclore de la Asociación de Vecinos La Pajarita.

La mañana también ha incluido un pequeño acto de despedida a la coordinadora asistencial del centro, Maribel Segovia, que en las próximas semanas se jubila, y ha recibido el cariño de los y las profesionales del centro y de sus residentes, al tiempo que ella ha agradecido la confianza que siempre ha recibido por parte de la Diputación, afirmando que se lleva en el corazón a la gran familia de la Residencia San Vicente de Paúl.