 Anima a colaborar con la tradicional cuestación que la AECC en la Feria de Albacete

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha animado a la población albaceteña, así como a las personas que nos visiten durante los próximos días a colaborar en la tradicional cuestación que la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, llevará a cabo en nuestra ciudad los próximos días 10 y 11 de este mes en el marco incomparable de nuestra Feria, declarada de Interés Turístico Internacional.

“Una gran oportunidad de colaborar con la labor ejemplar que realiza la AECC Albacete desde hace más de 70 años a favor de las personas con cáncer y sus familias, fomentando de manera decisiva la investigación y la prevención y ofreciendo un apoyo integral”, tal y como ha asegurado.

Llanos Navarro se ha pronunciado de este modo durante la rueda de prensa de presentación de la cuestación que esta mañana ha ofrecido en el Ayuntamiento junto a la presidenta de la AECC en Albacete, María Victoria Fernández, y su gerente, Alberto Naranjo, donde además ha agradecido y puesto en valor la generosidad y el altruismo de los más de 250 voluntarios y voluntarias que colaboran en ella, así como el compromiso del tejido asociativo y empresarial con esta asociación de referencia.

En opinión de la concejala, “la cuestación de la AECC es fundamental porque permite tener cercanía con los vecinos, recordar que todos podemos ser parte de la lucha contra el cáncer, visibilizar el trabajo que se realiza esta asociación y recaudar fondos para que puedan dar continuidad a sus proyectos”, asegurando que “juntos somos más fuertes frente al cáncer”.

En este sentido, Llanos Navarro ha explicado que la recaudación obtenida en las 37 mesas que la AECC instalará el día 10 de septiembre en diferentes puntos de la ciudad, así como en la mesa que estará ubicada en la Plaza de Toros el día 11, se destinará a financiar proyectos de investigación, programas de apoyo psicológico y social a pacientes y familiares, así como a campañas de prevención y detección precoz del cáncer, y a cumplir el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer en el año 2030.

Según ha asegurado la concejala, “cada gesto cuenta y con una pequeña aportación, podemos hacer mucho”, convencida de que un año más esta cuestación pondrá de manifiesto “la unión, la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer”.

Además de poder realizar el donativo en efectivo en las tradicionales huchas de la AECC, las personas que quieran colaborar también podrán hacerlo a través de un Bizum con el código 06096.