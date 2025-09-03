Un trocito de Almagro estará presente en la Feria de Albacete

El próximo 5 de septiembre estará disponible al público en el Teatro Circo la exposición ‘Maravillas de un museo, en Almagro maravillas. Un viaje a todas partes’, una propuesta audiovisual e inmersiva del Museo Nacional de Artes Escénicas (MNAE) que arranca en Albacete su recorrido itinerante por una docena de espacios públicos asociados a La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con motivo de su 25º aniversario.

Esta iniciativa, que se podrá visitar hasta el 19 de septiembre, es una instalación comisariada por el catedrático de literatura Javier Huerta Calvo y diseñada por Flores Design_io, y propone un acercamiento innovador al mundo del teatro a través de un formato inspirado en las tradicionales aleluyas, reinterpretadas mediante un mosaico de 9 pantallas que ofrecen un recorrido en clave contemporánea por más de dos milenios de vida escénica.

Foto: Diputación de Albacete

Como el gerente del Consorcio Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha explicado a la diputada provincial Ana Albadalejo durante la vista que ambos han realizado a la última fase de la ‘puesta a punto’ de esta propuesta, desde el MNAE se ha querido que el recorrido de esta exposición comience en Albacete como muestra de apoyo al objetivo de que el Teatro Circo —único en el mundo que mantiene activa su doble funcionalidad escénica y circense— logre la declaración de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, reforzando con ello su papel como faro cultural en el sur de Europa.

Un viaje guiado por personajes “chachi” del entremés cervantino

Inspirada en el ‘Retablo de las maravillas’ de Cervantes, la muestra da voz a los personajes Chanfalla y Chirinos, convertidos ahora en ‘Cha’ y ‘Chi’, una pareja posmoderna que guía al público en un viaje emocional y artístico que transita por las pasiones humanas: el placer y el dolor, la risa y el llanto, la vida y la muerte. Dibujos, manuscritos, escenografías, figurines, retratos, programas y fotografías del fondo del MNAE componen una experiencia apta para todos los públicos.

Foto: Diputación de Albacete

La exposición —que tiene una duración aproximada de 17 minutos— se visiona en el hall del Teatro Circo, si bien el personal de Cultural Albacete ha trabajado para ampliar la iniciativa con una propuesta mayor, que continúa con un recorrido físico por otros espacios del edificio aprovechando que los días de Feria pueden ser mucho el público llegado de fuera que no conozca el lugar.

Así, tras disfrutar del audiovisual, los y las visitantes pasarán al tambor del teatro, donde el podrán ampliar esa historia del teatro disfrutando de una selección de 33 fotografías de grandes intérpretes que han pasado por el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, una aportación de Cultural Albacete que rinde tributo a la cita escénica por excelencia de la provincia.



Finalmente, los y las visitantes accederán al patio de butacas y al ‘corazón’ de espacio escénico, donde se les narrará brevemente su historia, cerrando así un recorrido expositivo que también es un homenaje a uno de los grandes tesoros patrimoniales de la provincia.

Horarios de visita y acceso gratuito

La muestra se podrá visitar todas las mañanas (del 5 al 19 de septiembre) en siete pases programados a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00. Los días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17 de septiembre habrá también un pase de tarde que dará comienzo a las 18:00 horas.

El acceso es gratuito y está dirigido a todos los públicos, en grupos organizados que accederán en cada uno de los turnos.

Foto: Diputación de Albacete

Más cultura en la Feria de Albacete de la mano de Cultural Albacete

Una exposición con la que Cultural Albacete enriquece la programación que brinda en la Feria 2025 con una variada oferta escénica diaria: