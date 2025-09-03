Porteros y vigilantes reciben formación sobre agresiones sexuales de la mano de la Policía Local de Albacete

La concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, ha asistido a la jornada formativa para vigilantes de carpas y para voluntarios de Protección Civil, que se ha impartido en el cuartel de la Policía Local, dentro de las iniciativas para luchar contra la violencia de género y las agresiones sexuales durante la Feria. Han sido ponentes la psicóloga del Centro de la Mujer Inmaculada Ibáñez y el inspector de la Policía Local Javier Jaén

La edil ha recordado que “se trata de un curso de formación dirigido sobre todo al personal de seguridad y porteros que trabajan en las carpas y casetas, y es una valiosa aportación de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo y de la propia Policía Local”.

Foto: Ayto. Albacete

Este curso se impartió ya con gran éxito de participación en la pasada Feria. En opinión de la concejala, “los hosteleros y feriantes siguen poniendo de manifiesto su compromiso con el Ayuntamiento y con el conjunto de la sociedad para luchar juntos contra la lacra intolerable de la violencia machista”.

Foto: Ayto. Albacete

De la Calzada ha agradecido a los asistentes su “compromiso con la seguridad, la dignidad y el respeto de todas las personas que disfrutan de nuestra Feria. Vosotros y vosotras tenéis un papel fundamental para marcar la diferencia entre una noche segura o una noche traumática para alguien, y por eso queremos daros herramientas técnicas y recordaros que sois los ojos, los oídos, y en ocasiones la primera línea de protección: una intervención a tiempo, una palabra firme que disuade a un agresor o que tranquiliza a una posible víctima, es siempre un acto de prevención, de protección y de humanidad”.