La Diputación de Albacete suma cinco nuevas Administraciones Públicas y supera un millón de habitantes más en su ámbito de servicio

El Pleno de la Diputación de Albacete (de carácter extraordinario por celebrarse en miércoles en lugar del habitual primer jueves de mes), ha aprobado la cesión de uso de Sedipualb@, su plataforma de Administración Electrónica, a cinco nuevas Administraciones Públicas del país: los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Parcent (Alicante), L’Alfàs del Pi (Alicante), Haro (La Rioja) y el Cabildo de Tenerife.

Con estos acuerdos, Sedipualb@ incorpora de golpe a más de un millón de habitantes a las cifras de población, sumando ya unos quince millones de personas y empresas beneficiadas por sus servicios digitales, consolidando aún más su posición como una de las soluciones tecnológicas de referencia en la modernización administrativa en España.

Foto: Diputación de Albacete

Creada en 2017 por el personal técnico público de la Diputación de Albacete, Sedipualb@ es un ejemplo de innovación pública desarrollada desde dentro de la propia Administración.

A través de esta plataforma, los ayuntamientos y otras instituciones disponen de una batería de aplicativos y herramientas digitales en modalidad de software como servicio (SaaS) que cubren la gestión de expedientes, la tramitación electrónica, la notificación digital o la sede electrónica, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad (Esquema Nacional de Seguridad, ENS).

Cada nueva cesión aprobada hoy incluye también el alojamiento en servidores gestionados por la Diputación de Albacete, el acceso a las plataformas de intermediación de datos y la utilización de sistemas de firma y verificación electrónica, todo ello bajo el modelo de cooperación interadministrativa que impulsa Sedipualb@.

Un proyecto en crecimiento continuo

La plataforma, que comenzó como un servicio interno de la Diputación, se ha convertido en pocos años en una herramienta utilizada por cientos de administraciones de toda España, con millones de expedientes tramitados y miles de empleados públicos trabajando a diario en ella.

Gracias a esta expansión, Sedipualb@ se reafirma como un modelo colaborativo de transformación digital, que no sólo optimiza recursos y garantiza igualdad de acceso a servicios electrónicos, sino que también genera confianza en la ciudadanía al simplificar sus relaciones con la Administración.

La Diputación de Albacete, referente en modernización

Sobre ello, el diputado de Modernización Administrativa y TIC, José Antonio Calvo, ha subrayado que “el crecimiento continuo de Sedipualb@ demuestra que desde una institución provincial que abandera con orgullo el valor de lo público, se puede liderar un proyecto tecnológico de alcance nacional, basado en la cooperación y el servicio público”.

Foto: Diputación de Albacete

En este sentido, ha señalado cómo Sedipualb@ es un motivo de orgullo colectivo para el conjunto de la institución “porque lo han creado y lo hacen posible día a día empleados y empleadas públicas de esta Casa que, con su trabajo, están contribuyendo a cambiar y mejorar la Administración del siglo XXI”, ha señalado.