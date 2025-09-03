La Diócesis de Albacete celebra su 75 aniversario con una especial misa

El alcalde Manuel Serrano ha participado en la Catedral en la misa oficiada con motivo del 75 aniversario de la Diócesis de Albacete.

Acompañado por los concejales del equipo de gobierno Alberto Reina, Llanos Navarro y Lucrecia Rodriguez de Vera y otros miembros de la Corporación, el primer edil ha destacado “la gran importancia de la Diócesis no sólo a nivel pastoral y espiritual, sino también en el ámbito de la cultura, el patrimonio histórico y el compromiso social. La Iglesia Católica es un agente privilegiado y un referente de la sociedad albacetense, y por eso desde el Ayuntamiento mantenemos una línea directa de colaboración y entendimiento con sus máximos representantes”.

Foto: Ayto. Albacete

Serrano ha felicitado por el aniversario al obispo, Ángel Román, y ha tenido “un recuerdo muy especial para todos los anteriores titulares de la Diócesis, que con su labor han contribuido al desarrollo de la Iglesia y de la ciudad”, destacando especialmente la presencia en la ceremonia de los obispos eméritos Victorio Oliver, Francisco Cases, Ciriaco Benavente y Ángel Fernández Collado.

Foto: Ayto. Albacete

Además, el alcalde ha recordado que “la ciudad y la Diócesis comparten Patrona, la Virgen de Los Llanos, que será la gran protagonista de la Feria que está a punto de comenzar”.

Cabañero felicita a la Diócesis de Albacete por su 75 aniversario

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto al diputado del Área Social, José González, ha felicitado, en nombre de la institución y de la provincia, a la Diócesis de Albacete en la figura del actual obispo, Ángel Román Idígoras, por su 75 aniversario.

Ha sido durante la eucarística de acción de gracias que, en el marco de esta efeméride, se ha celebrado en la Catedral de la ciudad, y a la que también han asistido el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; la vicepresidenta de las Cortes Regionales, Josefina Navarrete; el delegado provincial de la JCCM, Pedro Antonio Ruiz Santos; la presidenta del TSJCLM, María Pilar Astray; y el Fiscal Superior de CLM, Emilio Fernández.

Con su presencia, Cabañero ha querido mostrar el reconocimiento a la labor que la Diócesis viene realizando desde su fundación, aludiendo a su papel en la vida social y cultural de la provincia desde una apuesta clara por la solidaridad, el servicio a los demás y el compromiso con la ciudadanía, especialmente, con la más vulnerable.

Foto: Diputación de Albacete

Además, como ya tuvo oportunidad de hacer durante el encuentro que mantuvo hace unos meses con el nuevo obispo, el presidente provincial ha puesto de relieve la plena disposición de la Diputación a seguir colaborando estrechamente en aquellas cuestiones que puedan sumar por el bien común, con la mirada puesta en avanzar en justicia social, atención a las personas que más dificultades tienen para afrontar el día a día y en la construcción de una sociedad más equitativa.

El acto, bajo el lema ‘75 años de gratitud y esperanza’, ha contado con la presencia, junto al actual, del resto de obispos vivos que han formado parte de la historia de esta Diócesis dejando su impronta: monseñor Victorio Oliver Domingo, monseñor Francisco Cases Andreu, monseñor Ciriaco Benavente Mateos y el monseñor Ángel Fernández Collado. Nombres a los que se suman el del monseñor Arturo Tabera y Araoz y el del monseñor Ireneo García Alonso, ya fallecidos.

También han asistido arzobispos de otras zonas de España y al finalizar, en línea con el carácter misionero de esta Diócesis, se ha realizado un rito de envío de dos laicos: Eduardo Moreno a Tierra Santa y Jesús González a República Dominicana.