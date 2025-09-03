El flamenco de Sergio de Lope y Arcángel en colaboración con la Banda Sinfónica Municipal llega a Albacete

Las concejalas de Cultura y de Participación, Elena Serrallé y Llanos Navarro, asistieron en la noche de ayer en el Altozano a la actuación ‘Sin Límite”, con Arcángel, Sergio de Lope y la colaboración de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete.

Serrallé ha puesto en valor la intensidad y calidad de este espectáculo del reconocido cantaor flamenco Arcángel, “todo un innovador que marcará época en la evolución del flamenco, y que en esta ocasión está acompañado del flautista y saxofonista Sergio de Lope, en colaboración con nuestra Banda Sinfónica Municipal de Albacete que dirige Luis Miguel Abello”.

Foto: Ayto. Albacete

La fusión entre la profundidad del flamenco y el sonido de los instrumentos de viento, con la participación del cantaor granadino Sergio Gómez “El Colorao” y el percusionista Javier Rabadán, ha sido “muy apreciada por los albaceteños, que saben que tienen la mejor oferta cultural a su disposición”.

Foto: Ayto. Albacete

La concejala ha recordado que “aún quedan más propuestas del Festival de Albacete, con el Fanátiko Fest de música urbana hoy día 3 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos, y las actuaciones de Camilo el jueves día 4 y Leiva el viernes día 5, ambas en el Estadio José Copete”.