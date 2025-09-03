El Ayuntamiento de Albacete habilitará para esta Feria 2025 un nuevo aparcamiento con 392 plazas, que se suman a las 1.120 de los parkings

El Ayuntamiento va a habilitar para esta Feria una nueva zona de aparcamiento provisional al final de la Avenida de los Toreros (carretera de Barrax), junto al Depósito de la Fiesta del Árbol.

El alcalde Manuel Serrano ha indicado que “el objetivo es que este nuevo aparcamiento pueda usarse no sólo durante la Feria, sino de forma continuada durante los próximos cuatro años, período máximo que permite la legislación urbanística, para así paliar la pérdida de zonas de estacionamiento que han originado en el entorno los trabajos de urbanización del Sector 3”.

Precisamente el alcalde ha informado de este proyecto sobre el terreno a representantes vecinales de Cañicas-Imaginalia y San Pablo, junto a la presidenta de la FAVA, acompañado de los concejales de Barrios, de Infraestructuras y de Proximidad, Llanos Navarro, Julián Garijo y Carlos Calero. “Además de facilitar el aparcamiento durante la Feria a albaceteños y visitantes, pretendemos responder a las peticiones de los vecinos que han visto reducirse sensiblemente los aparcamientos en su zona”, ha dicho Manuel Serrano.

Foto: Ayto. Albacete

El vallado de la superficie realizado por el agente urbanizador del Sector 3 ha afectado a una zona de aparcamiento en batería en la calle Virgen del Pilar con capacidad para 260 vehículos, que era muy usada por los vecinos del triángulo comprendido entre las calles Virgen del Pilar, La Roda y Lérida.

En total se habilitarán en el nuevo aparcamiento provisional 394 plazas, 12 de ellas para aparcamientos accesibles, en una parcela de 12.909 metros cuadrados, que ya cuenta con vallado perimetral con portón de acceso, pavimento granular compactado, iluminación básica y señalización horizontal. Las actuaciones que se están llevando a cabo, con un presupuesto de 19.273,21 euros, incluyen el desbroce y compactación del terreno, extendido de material procedente del fresado de calzada, señalización básica, reparación del vallado existente y mejora de la iluminación.

Foto: Ayto. Albacete

Este parking se sumará a las 1.120 plazas ya habilitadas para los días de Feria en solares ubicados en la calle Simone de Beauvoir (160 vehículos), calle de los Empresarios (120 vehículos), calle Imperial (140 vehículos) y en la explanada del IFAB (700 vehículos).

Foto: Ayto. Albacete

Manuel Serrano ha informado que durante este fin de semana estarán ya operativos los aparcamientos disuasorios sitos en la calle Empresarios, el solar contiguo a la Fiesta del Árbol (que contará con vigilancia), y el solar de Imaginalia ubicado en la Avenida de La Mancha, con acceso por la calle Simone de Beauvoir. El parking disuasorio de la Calle Imperial en la zona de la Universidad ya está abierto para ser utilizado, y el de la explanada de la Institución Ferial de Albacete, en colaboración con la Diputación, se abrirá desde el jueves 11 de septiembre hasta el 15 de septiembre a las 10:00h de la mañana, y también tendrá vigilancia.

Foto: Ayto. Albacete

El alcalde ha incidido en que “seguimos trabajando para tener una Feria atractiva, cómoda y accesible, con más de 1.500 plazas en aparcamientos disuasorios, y gracias al último aparcamiento habilitado además mejoramos la comodidad y las condiciones de vida de los vecinos de unos barrios con serios problemas de aparcamiento”.