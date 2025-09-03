Albacete contará con un calendario de rondas para llenar la ciudad de música en Feria

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado el programa de rondas de folklore que acompañarán la Feria junto a representantes de los grupos participantes, asegurando que “la Feria no se entiende sin la música y las tradiciones populares, porque son el alma de nuestra ciudad”.

Asimismo, la concejala ha destacado que “la cultura tradicional no solo nos conecta con nuestras raíces, sino que también fortalece la identidad colectiva y hace que quienes nos visitan se sientan parte de nuestra historia”. En sus palabras, las rondas “son un elemento central que da sentido a la celebración”.

Serrallé ha querido expresar su sincero agradecimiento a las asociaciones y grupos de folklore por su implicación desinteresada en la programación, afirmando que “gracias a ellos mantenemos viva una herencia que no podemos permitir que se pierda, y lo hacemos además en un ambiente de convivencia y de fiesta en el que se reconocen los valores de participación ciudadana y de orgullo por nuestras costumbres”.

Foto: Ayto. Albacete

La concejala ha destacado además “el compromiso del Equipo de Gobierno con la promoción de la cultura popular como pilar de cohesión social”, señalando que estas rondas” son una de las señas de identidad más queridas de la Feria”.

Elena Serrallé ha invitado “a toda la ciudadanía y a quienes nos visitan estos días a disfrutar de la música, el baile y el entusiasmo de nuestros grupos de folklore”.

El calendario de actuaciones comenzará el 8 de septiembre a las 19:30 horas en el Recinto Ferial con los Coros y Danzas San Pablo. El 10 de septiembre será el turno del Grupo Folklore Manchego Cañicas-Imaginalia en el Recinto Ferial a las 12:30, compartiendo jornada con la Asociación Vecinal Barrio Centro que actuará en el Recinto Ferial a la misma hora. El día 11 de septiembre, a las 19:30 en el Recinto Ferial, subirá al escenario la Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo.

Foto: Ayto. Albacete

El 12 de septiembre habrá doble cita con la Ronda Algazara a las 18:00 en el centro de la ciudad y con el Grupo Folklórico Raíces del Llano a las 20:30 en el Recinto Ferial. El día 15 de septiembre los grupos de Danzas Magisterio y Coros y Danzas Barrio El Pilar actuarán a las 19:30 en el Recinto Ferial. Finalmente, el 16 de septiembre a las 12:30, el Grupo Folklórico Espigas de la Mancha cerrará la programación en el Recinto Ferial.