Albacete apuesta por las artes marciales

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha reafirmado el apoyo decidido del Equipo de Gobierno al deporte en general y, de manera especial, a las nuevas modalidades deportivas para favorecer su promoción y acercarlas a los ciudadanos, como es el caso de las artes marciales mixtas que nuevamente cobrarán un protagonismo especial en nuestra ciudad de la mano del ‘Albacete Fight Championship’ tras el éxito sin precedentes registrado en su primera edición durante el pasado año.

Francisco Villaescusa se ha pronunciado de este modo durante la rueda de prensa de presentación de la II edición de este nuevo formato de eventos de deporte de contacto que aúna Kick Boxing y MMA (artes marciales mixtas) que tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón de la Feria, acompañado por su promotor, Javier Romero, el triple Campeón de España y actual peleador profesional de K1, Vajtan Shanava, y el Campeón de España profesional y ganador de la primera edición del evento, Carlos García García.

Foto: Ayto. Albacete

El concejal ha animado a asistir a este evento deportivo, supervisado por la Federación de Kick Boxing y Muay Thai y la Federación Española de Lucha, donde los asistentes podrán disfrutar de la emoción de la Jaula en un ambiente festivo donde no faltarán las actuaciones musicales ni los sorteos.

Francisco Villaescusa ha puesto en valor la gran acogida que este evento registró el pasado año, recordando que fue una de las actividades con más público de la Feria Deportiva 2024, congregando a cerca de 1.000 asistentes. Una cifra que, tal y como ha adelantado, se superará previsiblemente en esta ocasión al instalarse sillas supletorias alrededor del octógono.

El concejal ha felicitado al promotor del ‘Albacete Fight Championship’, Javier Romero, por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo para que este evento, que cuenta con el apoyo y la colaboración del IMD, sea nuevamente una realidad en nuestra ciudad, convencido de que será todo un éxito de público y organización.

Foto: Ayto. Albacete

Por su parte, el promotor del evento, Javier Romero, ha explicado que la II edición del ‘Albacete Fight Championship’ contará con tres partes: la primera, con 7 combates amateur de Kick Boxing; la segunda, con 6 combates amateur de MMA; y la tercera con un Super Fight K1 y un combate profesional por el cinturón del evento, Carlos García García, a la distancia de 5 Round.

Javier Romero ha explicado que las entradas se pueden adquirir hasta este viernes, día 5, en el gimnasio ‘Invictus Sport Center’ de la calle Pablo Medina, 10 de la capital, y el mismo día del evento en las taquillas del Pabellón de la Feria. El precio de las entradas anticipadas es de 15 euros en grada y 18 euros en silla y en la taquilla de 20 euros en grada y de 25 euros en silla.