«La fuerza del arte para emocionar y acercarnos a la esencia de la condición humana” en Albacete

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, asistió anoche a la representación de la ópera Carmen, de Georges Bizet, una de las citas más esperadas del 69 Festival de Albacete, que se celebró en la Plaza del Altozano con la adaptación en cámara de Juanma Cifuentes e interpretación de la Orquesta Filarmónica de La Mancha.

Serrallé ha destacado que “el Festival de Albacete es un escaparate cultural de primer nivel que sitúa a nuestra ciudad como referente artístico y musical en toda la región”. Asimismo, ha puesto en valor la calidad del montaje, subrayando que “la ópera Carmen nos recuerda la fuerza del arte para emocionarnos y unirnos”.

Foto: Ayto. Albacete

La concejala ha agradecido el trabajo de los intérpretes y de la organización del Festival, subrayando que “desde el Equipo de Gobierno seguiremos apostando por la cultura como motor de desarrollo social y económico, acercándola a los vecinos y llenando de vida nuestros espacios públicos”.

Foto: Ayto. Albacete

La función, de acceso gratuito, reunió a un público muy numeroso en el corazón de la ciudad, confirmando el éxito de esta 69º edición del Festival de Albacete, que continúa sumando propuestas de gran calidad para todos los públicos.