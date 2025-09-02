El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado el torneo deportivo ‘Fútbol Challenge 3×3’ junto a los organizadores del Club Isport, Sergio Castillo y Víctor Martí.

El próximo viernes día 5 de septiembre se celebrará en el Altozano ese evento, que constituye, según el concejal, “una novedad de la Feria Deportiva, por el formato y por las categorías y disciplinas deportivas a las que va dirigido. Este formato en la calle ha demostrado con el baloncesto un gran éxito de participación y de público, y estamos seguros de que también va a funcionar con el fútbol”.

Foto: Ayto. Albacete

Villaescusa ha afirmado que “la intención es volver al deporte en la calle, como cuando éramos niños. Por eso se disputará en la plaza del Altozano, en una pista de 18 X 10 metros, cerrada en los laterales y también por arriba para evitar que salgan los balones a la vía pública”.

Desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde se enfrentarán seis equipos de cada una de las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín, es decir, niños y niñas de entre 4 y 11 años en equipos mixtos.

Foto: Ayto. Albacete

Habrá fase de grupos y eliminatorias, y se entregarán medallas y trofeos a todos los participantes, además de disponer de fotógrafo y vídeo para que tengan un recuerdo los niños y niñas participantes. También habrá música, “y en definitiva buen ambiente de fútbol y diversión. Se trata de recuperar el fútbol en la calle con su componente de compañerismo y entretenimiento para disfrutar del deporte”, ha concluido el concejal.