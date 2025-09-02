El stand de la Junta en la Feria de Albacete invita a vivir una experiencia inmersiva en torno a los sabores de la tierra

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha presentado la programación de actividades que se desarrollará en el stand del Gobierno regional con motivo de la Feria de la capital.

Ruiz Santos, que ha estado acompañado por los delegados y delegadas, ha explicado que, bajo el lema ‘Albacete, tierra de sabores’, la gastronomía y el turismo se presentan este año como los ejes estratégicos de una programación que busca promover la identidad cultural, impulsar el turismo gastronómico como motor de empleo y desarrollo sostenible, atraer visitantes y aliados estratégicos y fomentar el sentimiento de comunidad en torno a la calidad y autenticidad de los productos de la tierra.

Además, ha matizado que el stand no será únicamente un punto informativo, sino que la programación se ha diseñado para hacer de éste un lugar inmersivo dedicado a los sentidos, la diversidad y singularidad del patrimonio agroalimentario de Albacete.

La programación reúne actividades que combinan tradición, cultura, gastronomía y entretenimiento, actuaciones artísticas, recreaciones populares y propuestas para todos los públicos con jornadas temáticas dedicadas a los productos más representativos de la provincia como: aceite (martes 9), ajos, cebollas y champiñones ( jueves 11); nueces, pistachos y almendras (viernes 12), queso (domingo 14); cordero (lunes 15); miel ( martes 16) y azafrán (miércoles 17). Con presencia de localidades como: Alcaraz, Hellín, Ontur, Barrax, Balazote, Villalgordo, Villamalea, Nerpio, La Roda, Ossa de Montiel, Villarrobledo, Lezuza, Santa Ana y Albacete capital.

El stand también contará con una jornada dedicada a los Premios Gran Selección, y otra a las Rutas del Vino (los días 10 y 13, respectivamente), y showcookings diarios de la mano de Euro Toques y APEHT. Propuestas que han sido grabadas de manera altruista por chefs de la provincia que cuentan con reconocido prestigio a nivel nacional, y que se proyectarán en el stand regional tras las presentaciones del día. En concreto, participan en esta iniciativa, el Restaurante Frontera de Tobarra; OBA, de Casas Ibáñez; Los Morunos, de La Roda; Restaurante Cuerda, de Albacete; Ababol, de Albacete; El Molino, de Nerpio; Maralba, de Almansa; y Azafrán, de Villarrobledo.

Aniversario de la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos

Entre las novedades de esta edición, y en base a la firme apuesta del Gobierno regional por enriquecer la programación ferial con la que cuenta la ciudad, destaca la proyección de un videomaping en honor al 150 aniversario de la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos. “Gracias a la colaboración con la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos, que ha aportado la documentación necesaria, y a la financiación íntegra por parte del Ejecutivo autonómico, podremos ofrecer a la ciudadanía un espectáculo de gran calidad, considerado uno de los mejores de España y de toda Europa”, ha apuntado Ruiz Santos señalando que las representaciones tendrán lugar en la fachada lateral de la catedral los días 10,11,12 y 13 de septiembre con pases previstos a las 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, y 11:30 horas.

Otra de las novedades importantes que propone la Junta de Comunidades para esta edición de la septembrina, pasa porque las personas mayores de la provincia tengan la oportunidad de conocer mejor la Feria. Así, y de la mano de la APEHT, se ha contratado a dos guías turísticos para recorrer, junto a jubilados y jubiladas de diferentes centros de mayores de la provincia de Albacete, el Recinto Ferial y conocer sus particularidades.

El tour comenzará en el stand de la Junta donde se dará a cada participante una mochila con un botellín de agua y el típico chorimorci, y proseguirá por el pabellón del ayuntamiento y el camarín de la Virgen de los Llanos. Después, visitarán una bodega y un puesto de miguelitos, y el recorrido terminará en el salón de la cuchillería. “En total, 560 usuarios de diferentes Centros de Mayores podrán conocer en detalle los puntos más emblemáticos del ferial gracias a esta experiencia única que se realiza por primera vez en la Feria” valoraba Ruiz Santos.

En definitiva, la programación reúne una amplia variedad de actividades que combinan tradición y gastronomía, pero también cultura y entretenimiento de la mano del grupo de teatro aficionado de Lezuza, la Chica Charcos, Karmento, La Trova del Llano, grupo teatral de Munera, el último García, Mario Ezno (Gachas Comedy), my Jairo Remache, consolidando así una oferta que refleja la riqueza y la diversidad de la feria y que invita a disfrutar de una experiencia única en torno a la identidad y los sabores de Albacete.