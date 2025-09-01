Manuel Serrano felicita a los nuevos mandos de la Policía Local de Albacete 

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha dado la enhorabuena a los nuevos mandos de la Policía Local de Albacete durante el acto de nombramiento que hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento, convencido de que la incorporación a sus nuevos cargos contribuirá de manera decisiva a mejorar la coordinación y organización del magnífico trabajo diario que realiza este Cuerpo en nuestra ciudad “por y para los ciudadanos”, al tiempo que “se ganará en proximidad y cercanía”.

Acompañado por el concejal de Seguridad, Alberto Reina, el inspector Jefe de la Policía Local, Mario Rubio, y los inspectores Luciano Rosillo y Diego López, el alcalde ha trasladado a los nuevos mandos el firme compromiso que mantiene el Equipo de Gobierno con este Cuerpo, asegurando que seguirá favoreciendo la promoción interna y dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer al ciudadano el mejor servicio público posible y conseguir que sigamos siendo una de las ciudades más seguras y con mayor calidad de vida de toda España.

Foto: Ayto. Albacete

Concretamente, en esta ocasión han ascendido de la categoría anterior a la actual seis oficiales, cinco subinspectores y dos inspectores que hoy mismo comienzan sus prácticas en la Policía Local de Albacete y que, tras superar con éxito su paso por la Escuela de Protección Ciudadana de Toledo, de enero a julio del próximo año, tomarán posesión de sus nuevos cargos.