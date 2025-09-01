Los perros disfrutan de una refrescante jornada en Albacete

La piscina municipal del Paseo de la Cuba ha sido escenario hoy de la iniciativa llamada ‘Piscican’, donde numerosos albaceteños han podido compartir el baño con sus mascotas.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha recordado que “se trata de una iniciativa que alcanza su edición número nueve, y que cada año organiza el IMD con la colaboración de la Asociación Protectora de Animales y Plantas El Arca de Noé. Es el único momento del verano en que los perros pueden acceder a las piscinas municipales en compañía de sus cuidadores, lo que supone una magnífica ocasión para la diversión, la convivencia y la promoción del respeto y el cariño a los animales”.

Foto: Ayto. Albacete

El edil ha incidido en que “todos los perros acceden con su cartilla en regla, vacunas al día y por supuesto microchip. La Asociación El Arca de Noé ha instalado un stand informativo y también asisten otras protectoras de la provincia. La recaudación íntegra se destina a los gastos de mejora del albergue de la Protectora, a la que agradezco especialmente su trabajo hoy y durante todo el año”.

Foto: Ayto. Albacete

Esta actividad se enmarca en la programación de la Feria Deportiva, que dio inicio el pasado sábado con el triangular de fútbol sala y contará con 52 eventos deportivos de 29 modalidades distintas durante las próximas semanas.