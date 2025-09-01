La Junta ultima la construcción de un centro de día y dos viviendas con apoyos para personas con discapacidad en esta localidad de Albacete

Las obras de construcción del nuevo centro de día y de dos viviendas con apoyos para personas con discapacidad en Alcaraz, en la provincia de Albacete, avanzan a buen ritmo y permitirán que, por primera vez, la comarca disponga de recursos especializados de carácter diurno y residencial para atender a este colectivo.

Con este motivo, el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha visitado los trabajos acompañados por la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, y el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero, para comprobar de primera mano el desarrollo de este proyecto

La actuación, que cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros financiados con fondos europeos, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se enmarca en el Componente 22, Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión.

Pérez ha subrayado que estas obras “representan un avance fundamental para que la comarca de Alcaraz cuente, por primera vez, con recursos de atención a la discapacidad”. Con este proyecto, “garantizamos cuidados especializados sin que las familias tengan que desplazarse a otros municipios y reforzamos la igualdad de oportunidades también en el medio rural”.

Este recurso permitirá acercar la atención a las personas con discapacidad y a sus familias en los entornos rurales, con el objetivo de que puedan permanecer en su pueblo o comarca con la garantía de los cuidados que necesitan. Además, generará empleo, principalmente femenino, y reforzará la cohesión social en zonas donde hasta ahora no existían servicios de este tipo.

Un modelo basado en la autonomía y la vida independiente

El conjunto arquitectónico se construye en un mismo solar y se organiza en dos cuerpos edificatorios, uno destinado al centro de día y otro a las viviendas con apoyos. El centro de día, de una sola planta, dispondrá de 40 plazas, de las que 20 estarán destinadas a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y otras 20 a personas con discapacidad intelectual mayores de 50 años.

Por su parte, las dos viviendas con apoyos estarán diseñadas bajo el modelo de unidades convivenciales, con patios interiores y capacidad para ocho personas en cada una de ellas. Este modelo fomenta la autonomía personal y facilita que las personas con discapacidad disfruten de una vida independiente y normalizada, con los apoyos necesarios.

El contrato de obras fue adjudicado en marzo de 2024 por un importe de 2.643.343,45 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses.