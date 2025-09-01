El programa de la Feria llega a los barrios de Albacete

El alcalde Manuel Serrano, junto a los concejales del Equipo de Gobierno Municipal, ha acercado un año más el programa de la Feria de Albacete 2025 a los vecinos y vecinas de los 25 barrios de nuestra ciudad, tras la presentación oficial que esta mañana ha tenido lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Manuel Serrano ha animado a participar en las cerca de 350 actividades de calidad, variadas, para todos los gustos y edades, que conforman el programa de este año, reiterando su firme compromiso de acercar la Feria a los barrios para inundar con su esencia toda la ciudad.

Foto: Ayto. Albacete

El alcalde ha recordado que el reparto de programas tendrá lugar en tres puntos fijos de la ciudad, como son la puerta del Ayuntamiento, el kiosco del Parque ‘Abelardo Sánchez’, y la Posada del Rosario, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas del 2 al 5 de septiembre, mientras que el día 6 tendrá lugar solo en horario de mañana, de 10:30 a 13:30 horas, en estos mismos espacios.

Foto: Ayto. Albacete

En el caso de que el Parque ‘Abelardo Sánchez’ tuviera que cerrar como medida preventiva y de seguridad ante algún fenómeno meteorológico adverso, el reparto tendría lugar en la Plaza San José de Calasanz.

Foto: Ayto. Albacete

A partir del 8 de septiembre, Manuel Serrano ha señalado que el programa se podrá recoger en el punto de información del Ayuntamiento en el interior del Recinto Ferial.