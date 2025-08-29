Nueva iluminación para la Catedral de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha señalado que, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Iberdrola España y la Diócesis de Albacete que esta mañana ha pasado por la Comisión informativa de Hacienda, “nuestra Catedral lucirá una iluminación ornamental exterior que potenciará todavía más si cabe su belleza, pondrá en valor su importancia como una de las grandes joyas del patrimonio histórico-artístico con las que contamos y reforzará su papel como seña de identidad de Albacete”.

Foto: Ayuntamiento de Albacete

Un convenio que, tal y como ha asegurado el alcalde, se enmarca dentro del compromiso decidido que mantiene el Equipo de Gobierno con la recuperación y promoción del importante patrimonio cultural de valor histórico y artístico que existe en el municipio de Albacete para darlo a conocer entre los ciudadanos y visitantes.

Manuel Serrano ha explicado que el objeto de este convenio, que se firmará en las próximas fechas, es regular los términos y condiciones conforme a los que la Fundación Iberdrola España colaborará con las actividades de interés general que el Ayuntamiento y la Diócesis de Albacete desarrollarán en cuanto a la iluminación ornamental exterior de la Catedral se refiere.

La Fundación Iberdrola España se encargará de la redacción del proyecto técnico, la dirección facultativa del mismo, la adquisición de las nuevas luminarias de tecnología LED necesarias para la iluminación exterior ornamental de la Catedral de Albacete, así como de su instalación y suministro, llevando a tal efecto las contrataciones necesarias.

Una vez realizados estos trabajos de instalación de las luminarias, el Ayuntamiento de Albacete asumirá la propiedad de las luminarias y materiales instalados o entregados por la Fundación. Además, gestionará los accesos necesarios en el exterior del recinto de la Catedral a las empresas contratadas por la Fundación Iberdrola España para la ejecución de los trabajos contemplados en el proyecto objeto del convenio, y se encargará del mantenimiento del conjunto de la instalación, así como del coste de los consumos de electricidad que correspondan a la misma.

La Diócesis se encargará de la obtención de todas las autorizaciones, así como de toda la documentación necesaria para la tramitación de los permisos de acceso y/o licencias para la ejecución de los trabajos contemplados en el Proyecto objeto de este Convenio, en el recinto de la Catedral de Albacete y será la responsable de gestionar los accesos necesarios del recinto de la Catedral de Albacete a las empresas contratadas por la Fundación para la ejecución de los trabajos contemplados en el proyecto objeto de este Convenio.

El alcalde ha dado las gracias a la Fundación Iberdrola España por su apuesta inequívoca por nuestra ciudad y por el desarrollo energético sostenible, así como a la Diócesis de Albacete por la gran labor que realiza para garantizar la preservación y el cuidado responsable del patrimonio histórico-artístico que posee para realizar, principalmente, culto divino, en razón de su misión espiritual y social, como es el caso de nuestra Catedral.

El Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que podrá ser ampliado mediante acuerdo de las partes conforme a lo establecido el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Manuel Serrano ha señalado que se constituirá una Comisión de Seguimiento con participación de un representante de cada una de las partes firmantes para garantizar el seguimiento y control de la ejecución y aplicación del convenio, la celebración de actos institucionales de presentación pública o difusión, así como para la resolución de controversias y determinación, en su caso.