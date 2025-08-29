La Junta acompaña a esta localidad de Albacete en el desfile inaugural de su Feria

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, asistió al desfile de apertura de la Feria de Almansa acompañado por el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez.

Durante el recorrido inaugural, Ruiz Santos, tuvo la oportunidad de compartir con la alcaldesa almanseña, Pilar Callado, y con responsables políticos de diferentes instituciones, uno de los momentos más especiales para los almanseños y las almanseñas, que tienen por delante un diverso y atractivo programa de actividades.

Las celebraciones se extenderán hasta el próximo 4 de septiembre, y a lo largo de estos días vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación cargada de actividades de calidad entre las que destaca el teatro, la música, el humor, y la magia, así como degustaciones populares y catas de vino de la D.O Almansa en la que será una feria más accesible, solidaria, e inclusiva.