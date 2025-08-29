La II edición del Fanátiko Fest tendrá lugar el 3 de septiembre en la Caseta de Los Jardinillos de Albacete

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, destacado “el poder de unir, de emocionar y de hacer ciudad que tiene la música” durante la presentación de la II edición del Fanátiko Fest que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, en la Caseta de Los Jardinillos, en el marco de la progración del 69º Festival de Albacete, donde ha estado acompañada por los organizadores y promotores del Festival, Wences Martínez, Javier Hernández y Raúl Martínez, y uno de los artistas, DJ Alex Quintanilla.

A todos ellos, la concejala les ha felicitado “por su valentía y por creer en la música como motor cultural, así como por apostar por Albacete como escenario de un festival de primer nivel que, en tan solo dos ediciones, ya se ha convertido en un referente de la programación cultural, sobre todo entre los más jóvenes”.

Serrallé ha recordado que “este Festival es un espacio de convivencia, de creatividad y de identidad colectiva”, asegurando que “queremos que los jóvenes de Albacete sientan que su ciudad les ofrece alternativas culturales de calidad y el Fanátiko Fest es un claro ejemplo de ese compromiso”.

La concejala ha asegurado que “seguiremos apostando por una cultura abierta, diversa y participativa, y este Festival es la mejor antesala para vivir juntos la Feria de Albacete, demostrando que somos una ciudad viva y creativa”.

El Fanátiko Fest abrirá sus puertas el día 3 de septiembre a las 16:00 horas. El cartel de este año está encabezado por La Pantera, una de las grandes sensaciones de la música urbana, que estará acompañada por Iván Ortiz, Totote, Rioos y Jesús Fernández. Además, el festival contará con la participación de algunos de los colectivos y DJs más destacados de la escena nacional y local: El Secreto (Luis Almodóvar y Carlos Bastidas), Oh La La! (Robby M), Canalla (Alex Quintanilla y Frank Stark), La Teja (Pablo Calleja y Javi Simarro), Gabanna, Sky (DJ Eros), Malasaña (Nino Pérez y Jesús Moreno), Le Première (José López), Bindi (Rayan y Nelson Varro) Copa Cabana (Chema González y Manuel Moreno) y la fiesta Copity (DJ Tigerfighter).

Ya se ha vendido el total de las entradas disponibles, pero se habilitará un punto de venta en la taquilla de la Caseta de Los Jardinillos el mismo día del evento a partir de las 16:00 horas.