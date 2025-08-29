Este es el día en el que comenzará el reparto del programa de la Feria de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, iniciará el tradicional reparto del programa oficial de la Feria de Albacete 2025 el próximo lunes, 1 de septiembre, a partir de las 11:00 horas en los soportales del Ayuntamiento, acompañado por miembros de la Corporación Municipal.

Ese mismo día, a partir también de las 11:00 horas, se repartirán los programas de la Feria en otros dos puntos más de la ciudad habilitados para tal fin, como son la Posada del Rosario y el kiosco del Parque ‘Abelardo Sánchez’.

Del 2 al 5 de septiembre, el horario de reparto en los tres puntos de entrega será de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas, mientras que rel día 6 de septiembre el reparto tendrá lugar en horario de mañana, concretamente de 10:30 a 13:30 horas en los mismos espacios.

En el caso de que el Parque ‘Abelardo Sánchez’ tuviera que cerrar sus puertas como medida preventiva y de seguridad ante algún fenómeno meteorológico adverso, el reparto tendría lugar en la Plaza San José de Calasanz.

A partir del 8 de septiembre, se podrá recoger el programa de Feria en el punto de información del Ayuntamiento instalado en el interior del Recinto Ferial.