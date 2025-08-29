El concejal de Deportes, Francisco Navarro, ha animado a disfrutar de la clausura del Circuito regional 3×3 Globalcaja 2025, en el marco de la programación de la Feria Deportiva de este año, que por tercer año consecutivo tendrá lugar en el marco incomparable de la Plaza del Altozano, a partir de las 15:30 horas, contando con la participación de cerca de 200 jugadores y jugadoras procedentes de entre 35 y 40 equipos, organizado por la Federación Castellano-Manchega de Baloncesto en colaboración con el IMD.

Foto: Ayuntamiento de Albacete

Así lo ha señalado Villaescusa durante la rueda de prensa de presentación que esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento, acompañado el presidente de la Federación regional de Baloncesto, José Esteban Gálvez, y la responsable de Comunicación y Marca de Globalcaja, Lucía Mallol.

Un evento deportivo que, tal y como ha señalado el concejal de Deportes, “se ha consolidado como uno de los más atractivos, que mayor número de público concentra y más bonitos de los que acoge nuestra ciudad, por lo que representa en cuanto al fomento del deporte de base que promueve, ya que va dirigido a niños y niñas de categorías prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes”.

Villaescusa ha felicitado a la Federación de Castilla-La Mancha de Baloncesto por la gran labor que realizan para acercar y fomentar este deporte entre la sociedad, destacando la “sintonía” que desde el primer momento ha tenido con la Concejalía de Deportes para que este evento sea una realidad en nuestra ciudad.

Una felicitación que el alcalde ha hecho extensiva a Globalcaja, por su compromiso constante e inequívoco con nuestra ciudad y con el deporte, apoyando numerosos eventos deportivos que se desarrollan en Albacete.

El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Baloncesto, José Esteban Gálvez, ha agradecido al Ayuntamiento y, de manera especial al concejal de Deportes, su disposición para que este circuito regional llegue un año más a la Plaza del Altozano, poniendo en valor la colaboración que el IMD brinda en todo momento para que puedan llevar a cabo sus actividades en instalaciones municipales.

De manera especial, José Esteban Gálvez, ha felicitado al actual Equipo de Gobierno por dar respuesta a una reivindicación histórica al poner protecciones en las paredes del pabellón Virgen de los Llanos.

El presidente de la Federación regional ha explicado que el evento se desarrollará en tres pistas oficiales de 3X3 ubicadas en la Plaza del Altozano, en ambiente de mucho público congregando a más de 500 personas el pasado año, con música y sorpresas, asegurando que “es una de las actividades más bonitas porque da mucha visibilidad a la cantera y al deporte femenino”.

Por su parte, la responsable de Comunicación y Marca de Globalcaja, Lucía Mallol, ha reiterado el firme compromiso de la entidad con este tipo de iniciativas, al tiempo que ha mostrado su satisfacción al comprobar que cada año son más los equipos que se presentan para participar en este circuito regional y mayor el interés que despierta la modalidad deportiva del 3X3.

Lucía Mallol ha explicado que Globalcaja está al lado de la Federación regional de Baloncesto para que este circuito siga siendo una realidad, ya que “fomenta hábitos de vida saludable entre los más pequeños, promueve los valores que inculca el deporte y promociona nuestros valores corporativos”, recordando que “nuestro objetivo era sacar el baloncesto a la calle y llevarlo a lugares más pequeños de la región que no tienen tanto acceso a estas pruebas, y ver que va creciendo edición tras edición nos indica que se ha cumplido el objetivo”.