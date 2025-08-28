Ponen en valor el trabajo de promoción turística de la ciudad de Albacete que el Ayuntamiento está llevando a cabo en Madrid

El alcalde Manuel Serrano ha destacado el intenso y comprometido trabajo de promoción turística de la ciudad de Albacete que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la capital de España durante la visita que ha realizado a la Oficina de Turismo de Madrid, acompañado por el director de Atención e Información Turística en el Área de Turismo del Ayuntamiento madrileño, Iván González, y la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja.

Según ha recordado el alcalde, fruto del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Madrid, nuestra ciudad está muy presente en la capital de España, de manera especial nuestra Feria durante estos días debido a la cercanía de su celebración, con presencia destacada en la página web oficial de Turismo de Madrid y en su Oficina de Turismo donde cuentan con folletos, guías de turismo de Albacete y, en cuanto se presente el programa de nuestra Feria, también se les mandará.

Una promoción que, tal y como ha destacado Manuel Serrano, se suma a la potente campaña de promoción turística de la ciudad que durante esta semana se está llevando a cabo en marquesinas digitales publicitarias ubicadas en cuatro lugares estratégicos del centro de Madrid, como son los cines Callao, el Teatro Lope de Vega, el Coliseum y el Rialto, consiste en la proyección de un spot de 10 segundos de duración cada cinco minutos, en un circuito de 15 pantallas, donde se pone en valor nuestra Feria, cultura, tradiciones, gastronomía y comercio, bajo el lema ‘Albacete es vida, mucha vida’.

Según ha señalado el alcalde, “estamos aprovechando al máximo el magnífico escaparate que supone una ciudad como Madrid, por la que pasan al día miles de personas, para dar a conocer nuestros atractivos turísticos”.

Además, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en varias campañas de promoción para atraer turistas a nuestra ciudad y consolidar la Marca Albacete, recordando junto a los convenios de colaboración en materia de turismo suscritos con Murcia, Alicante y Madrid, están previstas más acciones previstas en otras ciudades de España que se anunciarán próximamente.

El objetivo, tal y como ha asegurado Manuel Serrano, es “dar a conocer lo mucho y bueno que tenemos, no solo durante la Feria, sino durante todo el año, a través de propuestas culturales, musicales, gastronómicas, deportivas y comerciales de gran calidad que nos convierten en un destino de interior por excelencia”.