Junta y APEHT renuevan su colaboración para prevenir agresiones sexuales durante la Feria de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete han presentado, durante la mañana de este jueves, 28 de agosto, una campaña conjunta para prevenir agresiones sexuales en la Feria de Albacete. La iniciativa, que alcanza este año su séptima edición, consiste en el reparto de vasos reutilizables y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de respetar los límites y promover la cultura de la igualdad, el consentimiento y un ocio seguro.

Así lo ha anunciado el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quién junto a la delegada de Igualdad, Lola Serrano, y a la gerente de la APEHT, Begoña Garijo, ha explicado los detalles de una acción a la que este 2025 se suman diferentes actividades que tendrán mayor protagonismo durante la jornada del 11 de septiembre.

En este sentido, el delegado provincial ha explicado que ese día “el stand del gobierno regional en el recinto ferial estará dedicado a la Igualdad y al Feminismo”. Durante la jornada, ha detallado Ruiz Santos, se contará con la presencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, y habrá merchandising específico con la entrega de 2.000 fulares violetas. Por la tarde tendrá lugar la actuación musical de Karmento. “Una artista de la tierra muy implicada en el ámbito de la lucha y la Igualdad dentro del feminismo”, ha valorado el responsable provincial.

Ha sido la gerente de la APEHT, Begoña Garijo, quien ha ofrecido más detalles sobre la campaña anual de vasos. En esta ocasión el número de unidades disponibles es de 46.000, (6.000 más que el año anterior).

Se trata de vasos reutilizables que llevan grabado el lema: “Cero agresiones sexuales, infinita diversión” y que se repartirán, como ha explicado Garijo, a todas las carpas de la Feria, organismos institucionales y puntos estratégicos, así como en los diferentes establecimientos de hostelería cercanos a la misma.

Cabe destacar que a esta campaña, fruto de la colaboración entre el Gobierno regional y la APEHT, se suma a otra acción de concienciación que ya se está llevando a cabo en servilletas repartidas en diferentes establecimientos de hostelería de toda la región. Bajo el lema: ¡Bro, de fiesta, la violencia sexual no renta! Sólo con consentimiento es ok; se están repartiendo ya 1.5 millones de servilletas en toda Castilla-La Mancha, 300.000 de las mismas en Albacete. El objetivo de esta acción pasa también por promover una cultura de igualdad y respeto y busca “contrarrestar la negación de la violencia machista que se está colando en el pensamiento de los jóvenes” tal y como ha indicado la delegada de Igualdad, Lola Serrano.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 24HRS

Serrano ha recordado asimismo que entre los recursos asistenciales de los que dispone el gobierno de Emiliano García Page en Albacete, se encuentra el Centro de Atención Integral 24 horas a mujeres víctimas de agresión sexual.

El centro, ubicado en la Calle Rosario, Nº 44, “se encuentra a pleno rendimiento” y ofrece atención inmediata, así como una solución habitacional de emergencia durante un máximo de 48 horas en aquellos casos que sea necesario.

El horario presencial de este recurso, ha explicado la responsable de Igualdad, es de 08:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes, con atención directa multidisciplinar en las propias instalaciones (atención jurídica, social y psicológica), y telefónica 608 364 961 (24 horas)

Fuera del horario aquellas mujeres que lo necesiten podrán recibir atención psicológica a través del teléfono 900 100 114.