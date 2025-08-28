‘El Patio Flamenco’ de Albacete cierra su edición con lleno y solidaridad

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, asistió anoche al cierre del Patio Flamenco, una edición que ha culminado con la actuación de la cantaora Lela Soto, acompañada por el guitarrista Rubén Martínez. Serrallé ha querido destacar la importancia de este ciclo cultural, afirmando que “este espacio se ha convertido en un referente para disfrutar del flamenco en su máxima expresión, y vamos a seguir apostando por él con más fuerza que nunca”.

La concejala ha subrayado también el compromiso del Equipo de Gobierno con la promoción de la cultura y el apoyo a los artistas, recordando que “nuestro deber es seguir abriendo escenarios donde la ciudadanía pueda encontrarse con su patrimonio cultural y con el talento de artistas consagrados y emergentes”.

Asimismo, Serrallé ha expresado su gratitud hacia los artistas, el público y todas las personas que han colaborado en la organización: técnicos, voluntarios y entidades implicadas, señalando que “sin el esfuerzo de todos, este sueño no sería posible”, apuntando que “este ciclo ha crecido en calidad, en asistencia y en repercusión, y eso nos anima a seguir trabajando para que cada edición sea aún mejor”.

La velada contó también con la presencia de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Albacete, María Victoria Fernández, quien dirigió unas palabras al público para agradecer la implicación del festival con la causa. Fernández subrayó el valor de iniciativas como el Patio Flamenco, que además de difundir cultura se convierten en un altavoz solidario, recordando que la recaudación íntegra del último de los tres espectáculos ha sido destinada a la asociación que preside.

El Patio Flamenco ha reunido durante tres noches consecutivas a grandes figuras del cante como Francisco Escudero ‘El Perrete’, Raúl Montesinos y Lela Soto, ofreciendo al público un recorrido vibrante por las distintas sonoridades del flamenco. Cada jornada ha registrado una excelente acogida, consolidando a este ciclo como una de las citas imprescindibles del Verano Cultural de la ciudad.

Con esta última actuación, el Patio Flamenco ha cerrado su edición con un balance más que positivo, confirmando su papel como un orgullo cultural y social para la ciudad y reafirmando que la tradición flamenca sigue más viva que nunca.