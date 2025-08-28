Albacete reduce su plazo de pago a proveedores a 18 días y presume de solvencia municipal

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá combatiendo la morosidad y controlando la deuda comercial para ser mucho más solvente y fiable, así como para consolidar su tendencia a la baja en el pago a proveedores, con una media de 18,15 días en el segundo trimestre de 2025, tal y como refleja el informe de morosidad del que esta mañana se ha dado cuenta en el Pleno correspondiente al mes de agosto.

En opinión de Manuel Serrano, “somos un ejemplo de gestión y trabajo bien hecho a seguir”, explicado que el pago medio a proveedores del Ayuntamiento de Albacete ha sido de 11,93 (abril), de 14,60 (mayo) y de 15,92 (junio), mientras que en el caso de la Administración central ha sido de 25,42 (abril); 25,11 (mayo); 23,08 (junio), y para la media de la administración local ha sido de 32,09 (abril); y 31,87 (mayo); sin disponer todavía del dato de referencia de junio.

Unos magníficos datos que, tal y como ha asegurado el alcalde, “constatan la solvencia de nuestro Ayuntamiento y demuestran la fiabilidad que pueden tener los proveedores a la hora de contratar con el Consistorio albaceteño, ya que cobran casi de forma inmediata, contribuyendo de este modo a que las empresas mejoren su eficiencia y competitividad al reducir sus costes financieros”.

Manuel Serrano ha agradecido y puesto en valor el esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento en general y, en especial, de la sección de Compras y Tesorería, por el excelente dato conseguido en el periodo medio de pago del segundo trimestre de este año.