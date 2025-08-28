Albacete aprueba la nueva Política de Prevención de Riesgos Laborales

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha valorado muy positivamente la aprobación de la Política de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Albacete durante la sesión plenaria celebrada esta mañana en la Casa Consistorial, correspondiente al mes de agosto, asegurando que “reafirma el compromiso inquebrantable que tenemos con la salud y seguridad de todos los trabajadores”.

Un documento que, tal y como ha recordado el alcalde, tiene sus antecedentes en la Política del Plan de 2017 y en una declaración institucional de 2019, firmada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, lo que demuestra la implicación de todas las Corporaciones Municipales en la Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha explicado Manuel Serrano, con respecto a las Políticas de Prevención de Riesgos Laborales anteriores del Ayuntamiento, se actualiza el lenguaje y se añaden aspectos fundamentales sobre consulta a los representantes legales, integración eficaz de la prevención, vigilancia de la salud, planes de medidas de emergencia, principio de igualdad entre hombres y mujeres, la no tolerancia al acoso laboral y sexual y violencia externa.

El alcalde ha puesto en valor la importancia que tiene que las administraciones públicas apuesten de manera decidida por la prevención de riesgos en el trabajo y conciencien de la necesidad de prevenir para evitar riesgos y accidentes laborales, asegurando que “el Ayuntamiento de Albacete seguirá trabajando sin descanso para velar por la salud y seguridad de todos sus trabajadores”.

Manuel Serrano ha señalado que esta Política aprobada hoy por el Pleno es un documento que forma parte del Plan de Prevención que, actualmente, está en revisión por parte del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en estrecha colaboración con los delegados de prevención de las distintas secciones sindicales.

El alcalde ha agradecido el magnífico trabajo que realiza diariamente el Área de prevención de riesgos laborales, integrada dentro del servicio de Recursos Humanos, a favor de todos los trabajadores del Ayuntamiento.