La Oficina del Feriante refuerza la seguridad y organización de la Feria de Albacete 2025

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano ha puesto en valor el importante trabajo de organización y seguridad que hay detrás de la Oficina de Atención al Feriante para que la Feria de Albacete siga siendo “la mejor del mundo”.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante la visita que ha realizado esta mañana a la Oficina de Atención al Feriante, ubicada en el stand de Consumo en el Recinto Ferial, acompañado por la gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT, Begoña Garijo, y los concejales de Feria, Francisco Navarro, de Medio Ambiente y Turismo, Rosa González de la Aleja, de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, y de Intervención Rápida, Carlos Calero.

El alcalde ha agradecido a todas las personas que trabajan en esta Oficina y, de manera especial a la APEHT que lleva más de una década al frente de la misma, la labor tan necesaria que realizan para facilitar a los feriantes y hosteleros los trámites administrativos necesarios para dispensar seguridad y una adecuada organización y desarrollo de nuestra Feria.

Según ha explicado Manuel Serrano, hasta el próximo 6 de septiembre pasarán por esta Oficina que, entre otras novedades ha ampliado su espacio para prestar un mejor servicio, cerca de 350 feriantes y hosteleros, recordando que allí podrán, entre otros trámites, dar alta del agua, la luz, obtener pases para acceder al Recinto en el montaje y desarrollo de la Feria, información sobre las ubicaciones para realizar correctamente las labores de carga y descarga.

Además, en estas dependencias están físicamente los inspectores de consumo, para proporcionar a los feriantes las hojas de reclamaciones y los carteles, y también servicios de prevención de riesgos laborales e información sobre seguridad alimentaria.

Como un ejemplo más de que “la Feria y la ciudad están en contra de las agresiones sexuales, así como los feriantes y hosteleros”, el alcalde ha señalado que desde esta Oficina se les ofrece el protocolo de adhesión a la Campaña para que lo tengan expuesto en los locales. También, se darán a los feriantes folletos para repartir a las personas acosadas donde se detallan dónde y cómo actuar en caso de una agresión, así como un curso ‘on line’ para conocer cómo actuar ante las agresiones machistas.

Por su parte, la gerente de la APEHT, Begoña Garijo, ha agradecido al Ayuntamiento la confianza que nuevamente ha depositado en la asociación para seguir al frente de esta Oficina, destacando la importancia que tiene para todos los feriantes y, en especial, para aquellos que nos visitan por primera vez, ya que facilita en gran medida la realización de muchos trámites de especial importancia para todos ellos.

Begoña Garijo ha asegurado que trabajan para mejorar cada año el servicio que prestan, poniendo en valor el servicio de datáfono que por primera vez se ha incorporado para ser todavía más ágiles al permitir este tipo de pago.