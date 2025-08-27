La Feria de Albacete 2025 se consolida como capital deportiva con 52 eventos y 29 disciplinas

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado la programación deportiva de la Feria de Albacete 2025, una cita que, en sus palabras, “vuelve a poner a la ciudad en el mapa nacional del deporte con una oferta amplia, inclusiva y pensada para todos los públicos”.

Villaescusa ha querido agradecer en primer lugar “el tremendo trabajo de los empleados del IMD, que hacen posible una programación de esta magnitud, con el montaje y desmontaje de instalaciones, la preparación de los espacios deportivos y una intensa labor de gestión”, subrayando que “dice el refrán que lo que funciona es mejor no tocarlo y esa ha sido la filosofía con la que hemos diseñado este calendario deportivo: mantener la continuidad de lo que dio resultado en 2024, pero sumando novedades que consolidan el lema que nos acompaña: Albacete es Deporte”.

El concejal ha destacado las novedades de este año, entre las que sobresalen el Trofeo de Frontenis Feria de Albacete, el torneo de fútbol 3×3 en la Plaza del Altozano, el regreso del Trofeo de Feria de Waterpolo y una jornada ciclista junto a las peñas de la ciudad el mismo día de inauguración de la Feria, indicando que “es una programación que llena la ciudad de deporte, que invita a la participación y que proyecta los valores de esfuerzo, convivencia e inclusión asociados a nuestra Feria”.

Villaescusa también ha apuntado que el calendario “vuelve a conjugar deporte de primer nivel con torneos clásicos, exhibiciones, deporte inclusivo y actividades saludables”, en un recorrido que abarca desde los grandes partidos oficiales de fútbol, baloncesto y fútbol sala, hasta el prestigioso Torneo Leyendas de tenis que contará con figuras como Arantxa Sánchez Vicario, David Ferrer y Tommy Robredo, o el esperado Campeonato de España de Motocross Freestyle, con la participación del albaceteño Maikel Melero.

La programación deportiva trasciende las fechas oficiales de la Feria (del 7 al 17 de septiembre), ya que dará comienzo el próximo 30 de agosto con el triangular de Albacete Fútbol Sala y se prolongará hasta el 5 de octubre con el Medio Maratón Internacional, en un ciclo de 37 días con 52 eventos deportivos de 29 modalidades distintas, frente a los 48 eventos y 23 disciplinas del año pasado.

No faltarán los torneos de Feria organizados por los clubes locales, entre otros, los de balonmano, baloncesto, gimnasia rítmica, rugby, waterpolo o tenis de mesa, que refuerzan el compromiso con el deporte base. El concejal también ha puesto en valor el deporte inclusivo, con el Campeonato de España de tenis en silla de ruedas, las jornadas de Metasport, la exhibición del equipo de fútbol sala de la ONCE y el Campeonato Nacional de Fútbol 7 adaptado de FECAM.

La Feria Saludable, en colaboración con Supermercados La Despensa, regresará con actividades de gimnasia para todos entre el 9 y el 12 de septiembre, mientras que el fútbol femenino volverá a estar presente con el Isport, recién ascendido a Liga REF, que se enfrentará al Valencia CF. El exitoso torneo de bádminton de la Federación Regional también repite tras su buena acogida en 2024.