Inaugurada una nueva placa en la escultura en honor de este famoso cineasta de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha inaugurado la placa conmemorativa dedicada al cineasta José Luis Cuerda, situada junto a la escultura ya existente en su honor en la Plaza del Altozano, junto al escultor autor de la obra, Jose Luis Serzo.

El alcalde felicitado a Serzo por haber sabido plasmar “con maestría y emoción la personalidad de José Luis Cuerda en una escultura que ya es punto de encuentro para la ciudadanía”, poniendo en valor su “talento y sensibilidad para reflejar en esta pieza la esencia de un creador irrepetible que marcó la historia del cine español desde sus raíces albaceteñas”.

Manuel Serrano ha afirmado que “con la incorporación de la nueva placa, el Ayuntamiento refuerza su homenaje a una figura insustituible del cine y la cultura española”, recordando que “el humor y la creatividad de Cuerda siguen vivos en el corazón de Albacete”.

El alcalde ha destacado que “José Luis Cuerda es patrimonio cultural y sentimental de Albacete, un referente universal de la ironía, la libertad creativa y la inteligencia crítica que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto del cine”.

En este sentido, Manuel Serrano ha subrayado que “la nueva placa no solo complementa la escultura, sino que la dota de un contexto informativo y emocional que permitirá a los visitantes comprender mejor el legado del director, productor y guionista”.

El alcalde ha reiterado la firme apuesta del Equipo de Gobierno por la cultura como “motor de cohesión social y proyección de Albacete”, añadiendo que “hoy honramos a un genio, pero también defendemos la importancia de la cultura como seña de identidad de nuestra ciudad, como elemento de orgullo y como futuro para los jóvenes que aspiran a expresarse a través del arte”.