Albacete refuerza el transporte público con motivo de la Feria

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha animado a los albaceteños y albaceteñas, así como a las personas que nos visiten durante nuestra Feria, declarada de Interés Turístico Internacional, a utilizar el servicio de transporte colectivo de carácter extraordinario que el Ayuntamiento pondrá en marcha un año más para facilitar los desplazamientos durante estos días.

El concejal de Movilidad ha reafirmado el compromiso del Equipo de Gobierno de seguir mejorando este servicio tan demandado por los ciudadanos, recordando que el pasado año contó con más de 100.000 viajeros, lo que supuso un aumento del 7,5 por ciento con respecto a la Feria de 2023 y de un 50 por ciento en relación a la edición de 2022.

Navarro ha anunciado que, tras ampliar una cuarta línea, F-4, durante la Feria de 2019, este año se reforzarán las Líneas 1 y 3 de este servicio especial los sábados, domingos y festivo con un vehículo más en los horarios que así lo precisen.

El concejal ha recordado que durante la Feria se podrán utilizar cuatro líneas: F-1, con salida desde la parada de la calle Almasa, 10 (Facultad de Medicina, parada 6 Linea A); F-2, con salida desde Barrio Polígono San Antón, calle José Isbert, 12; F-3, con salida desde Parque Abelardo Sánchez, Paseo Simón Abril, frene a la calle Arquitecto Vandelvira (Parada 20 Línea B); y F-4, con salida desde la parada de la calle Almansa, 10 (Facultad Medicina) Parada 6 Línea A. Ya en el año 2019 se llevó a cabo la ampliación de una cuarta línea, F-4.

En cuanto a los horarios de estas líneas, el 7 de septiembre será de 23:00 a 7:00 horas; el 8, que es festivo, y el domingo día 14, de 11:00 a 4:00 horas; los días 9,10, 11,15 y 16, de 20:30 a 4:00 horas; el viernes día 12, de 20:30 a 7:00 horas; el sábado 13, de 11:00 a 7:00 horas; y el 17 de septiembre, de 20:30 a 24:00 horas.

Como ya se vino realizando en años pasados para solventar los problemas de accesibilidad que se producían en la parada de la línea F-2, en la glorieta de la calle Benavente con Avenida de los Toreros, Francisco Navarro ha anunciado que se mantendrá la parada de calle La Roda, 4 y se instalará una tarima en la parada de la línea F-1, en su entrada hacia avenida Arquitecto Julio Carrilero.

El precio del billete ordinario del Servicio Extraordinario de Feria será el mismo del año pasado, 1 euro, siendo igualmente válidos todos los títulos de viaje actuales con el fin de compensar de este modo a los usuarios habituales y fidelizar a los nuevos.

Respecto al normal funcionamiento de las líneas de transporte de la ciudad durante la Feria, el concejal de Movilidad ha explicado que sólo sufrirán modificación las paradas de las Líneas A y H con motivo de los cortes de tráfico que se realizarán en la calle Feria, Avenida de los Toreros y Avenida Arquitecto Julio Carrilero entre los días 7 y 17 de septiembre.

Los nuevos recorridos son por tanto los siguientes: En la Línea A, sentido hacia Hospital Perpetuo Socorro, desde la calle Feria girará a calle San Sebastián con el itinerario Juan Sebastián Elcano, Isabel La Católica, Ramón Menéndez Pidal, La Roda, Benavente para continuar por su recorrido habitual, mientras que, en el sentido hacia el Hospital General, desde Benavente continuará por calle La Roda, Ramón Menéndez Pidal, Ramón y Cajal, para seguir su recorrido habitual.

Las paradas que quedarán sin servicio en esta Línea A son: Calle Feria nº26, Calle Feria nº74, Avenida de los Toreros, Calle Feria (Jardinillos), Chicuelo II, Plaza de Toros y Arquitecto Julio Carrilero nº19, y las nuevas habilitadas estarán ubicadas en calle San Sebastián, en parada línea B, Ramón Menéndez Pidal junto Plaza Isabel II, Ramón Menéndez Pidal junto calle Cuchilleros; y Ramón Menéndez Pidal junto calle Quevedo.

En este caso, las paradas sin servicio son las de Hermanos Villar, nº9-11; C/ Espoz y Mina nº9; Arquitecto Julio Carrilero nº43; y C/ Quevedo nº24, y la nueva habilitada estará en la calle La Roda nº4 (cabecera de la línea especial Feria 2).

Además, las Líneas B, C y D contarán con un nuevo recorrido, sentido hacia el Hospital Perpetuo Socorro, desde calle Feria se girará hacia calle Doctor Ferrán, para continuar por calle Pedro Martínez Gutiérrez.

Francisco Navarro ha destacado además otras propuestas y actuaciones en materia de movilidad que también pasarán por la próxima comisión y que están relacionadas con el transporte público durante la Feria, explicando que se ha estudiado junto a la Policía Local unos cambios en la ordenación del tráfico de la zona para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de este entorno.

Entre ellas, el concejal ha explicado que se habilitará una parada de taxi en Avenida de los Toreros, junto a Arquitecto Julio Carrilero, y otra en calle Hermanos Jiménez, en sustitución de la que establecía en calle Velarde, en el tramo comprendido entre esta calle Velarde y la calle Juana de Arco, en respuesta a las peticiones del sector.

Además, Francisco Navarro ha anunciado que, junto a las cuatro plazas reservadas para vehículos con tarjeta de accesibilidad que existen en la Avenida de los Toreros, junto a calle Arquitecto Julio Carrilero, se dispondrá de otra zona de estacionamiento para este colectivo, a la que se podrá permitir el paso de 40 vehículos más, con Tarjeta de Accesibilidad, por el acceso controlado de calle García Mas, junto a calle Juan Sebastián Elcano (Acceso A-4).

El concejal ha señalado que se habilitarán cinco zonas de aparcamientos para bicicletas, junto a los puntos de control de acceso existentes, para unas 15 bicicletas por zona, disponiendo por tanto de estos elementos en Arquitecto Julio Carrilero, junto a calle Camino de la Virgen, en Arquitecto Julio Carrilero, junto a calle Velarde, en calle García Mas junto a calle Juan Sebastián Elcano, en calle Hermanos Jiménez junto a calle Velarde y en calle Feria, junto a Pedro Martínez Gutiérrez.

Francisco Navarro ha señalado que, un año más, habrá un servicio especial de transporte a pedanías con motivo de la Feria para facilitar los desplazamientos de sus vecinos y vecinas a nuestra ciudad durante estos días a través de cuatro rutas: Argamasón-Santa Ana-Albacete (R1); Los Anguijes-El Salobral-Aguas Nuevas-Albacete (R2); Casa de Las Monjas-Cerro Lobo-Abuzaderas-Campillo de las Doblas-Albacete (R3); y Albacete-Tinajeros-Albacete (R4).

El concejal ha recordado que hasta el día 17 de septiembre inclusive, la zona de estacionamiento limitado y sujeto a control mediante tique sólo funcionará por las mañanas, de 9:00 a 14:00 horas, y de lunes a sábados.