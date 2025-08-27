Albacete concluye antes de lo previsto las obras de saneamiento en la calle Arquitecto Julio Carrilero

El concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, ha informado de la finalización de las obras de renovación de las canalizaciones de saneamiento en la calle Arquitecto Julio Carrilero, que el Ayuntamiento ha acometido a través de Aguas de Albacete durante las últimas semanas, en concreto desde el 23 de julio.

El concejal ha asegurado que gracias a la “planificación minuciosa” del Equipo de Gobierno y al gran trabajo realizado por los contratistas, técnicos municipales y de Aguas de Albacete, se han podido finalizar dos días antes de lo previsto.

Durante su visita realizada a las obras junto al gerente de Aguas de Albacete, José Belda, ha explicado que “no sólo en Albacete, sino en toda España se aprovecha la época estival para realizar obras en la vía pública, sobre todo las de obra civil que llevan aparejadas excavaciones y movimientos de tierras, porque llueve menos, no se genera barro, hay menos vecinos y menos tráfico debido a las vacaciones”.

El concejal ha explicado que “estas mismas obras en invierno probablemente hubieran llevado bastante más tiempo, y al acometerse en verano han servido para avanzar una parte de remodelación completa de esta vía, puesto que es una obra de gran calado y entre feria y feria el plazo de ejecución es muy ajustado”.

Según ha recordado, “en Albacete además tenemos la casuística de que justo después del verano se celebra nuestra magnífica Feria”, asegurando que este hecho no ha condicionado la ejecución de las obras, del mismo modo que no lo hizo el año pasado, cuando por indicaciones del Gobierno Municipal se detuvieron los trabajos en la carretera de Barrax, dejándola totalmente despejada para no entorpecer el desarrollo de la misma”.

Julián Garijo ha agradecido su dedicación, implicación y gran trabajo a todos los implicados en estas obras, a los técnicos municipales y de Aguas de Albacete, y muy especialmente a los trabajadores que han ejecutado directamente las obras ‘in situ’, destacando que durante los días que estábamos en alerta por calor, se adaptó su horario laboral para no perjudicar su integridad física y adaptarse a las normas de seguridad y salud.

El concejal ha señalado que, tras recoger ayer las vallas, material de obra y retirar la maquinaria, hoy se ha vuelto a abrir completamente al tráfico toda la calle, estando previsto que incluso esta noche se baldee para que quede en las mejores condiciones para la celebración de nuestra Feria, como el año pasado ocurrió con las obras de la carretera de Barrax.

Julián Garijo ha explicado que la actuación realizada forma parte del proyecto de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en esta calle, que se ejecutarán íntegramente por parte de Aguas de Albacete, señalando que este proyecto recoge la actuación global a desarrollar en ambas redes a lo largo de toda la vía, decidida tras un análisis exhaustivo del estado de las conducciones con estudios técnicos, inspecciones visuales y con cámaras, incluyendo el envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas, el histórico de averías y las necesidades hídricas, así como un estudio detallado de los materiales empleados en las acometidas y tramos de la red.

Según ha recordado el concejal, “esta actuación inicial se planificó considerando muchos aspectos, fundamentalmente la fecha de celebración de la próxima Feria, además de la actividad que se desarrolla en estos días en esta calle, mediante consultas con la zona hostelera más afectada conocida como “Zona de los Titi’s” o la asociación de vecinos del barrio del Pilar”.

Tras tener en cuenta la reducción de tráfico y tránsito peatonal por el periodo vacacional, las condiciones meteorológicas favorables para desarrollar trabajos de obra civil, la repercusión del corte de calles para el transporte público o privado y para el servicio de recogida de basuras y las rutas alternativas, Julián Garijo ha apuntado que se decidió que las obras se centraran únicamente en la instalación de nuevos colectores generales, que discurren por la calzada, sin ejecutar ni acometidas ni otro tipo de trabajos que afectaran a las aceras.

El concejal se ha referido a la red de abastecimiento que se ha empezado a sustituir en esta primera fase, mencionando que “se ha observado en los colectores actuales, de hormigón en masa, que existen tapones, grietas, y juntas en mal estado que han producido desprendimientos afectando a la estabilidad estructural de la red, además de que alguno de ellos se ve afectado por cruces de tuberías a través de ellos, lo que implica un bloqueo en el flujo normal del agua”

Julián Garijo ha matizado que “actualmente el grueso de la obra de urbanización de la calle está en pleno proceso de licitación, realizándose estos trabajos previos como en otras ocasiones puesto que evitarán interferencias entre diferentes contratistas y favorecerá la coordinación entre ellos pudiendo simultanear el mayor número de actuaciones posibles en aras a acortar el plazo final de ejecución”.

El concejal ha señalado que tras la finalización de la Feria se continuará con estos trabajos de abastecimiento y saneamiento a través de Aguas de Albacete, incorporándose lo antes posible la empresa adjudicataria del grueso de la obra de remodelación de la calle. Cuando finalicen todos los trabajos de mejora y sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle, ha explicado que se habrá invertido a través de Aguas de Albacete 1.370.000 euros más IVA.

Según ha puesto en valor Julián Garijo, la remodelación de esta calle es una reivindicación de hace mucho tiempo de los vecinos de la zona y finaliza el tramo viario con calles nuevas remodeladas desde los barrios de Industria, Feria, Franciscanos o Fátima hasta el parque Abelardo Sánchez, tratándose con ello, como en casi todas las ciudades, de tener vías principales con accesos radiales hacia el centro de la ciudad.

El concejal ha recordado que además de estas obras más estructurales de la ciudad, se han venido realizando muchas otras actuaciones en todos los barrios de la ciudad y se seguirá en esa misma línea incluyendo además arbolado donde lo permita, de tal forma que sea compatible con las plazas de aparcamiento existentes gracias al Plan de Acerado puesto en marcha por el actual Gobierno Municipal, que ha aumentado la cuantía en el contrato de mantenimiento de vías públicas en 2,5 millones de euros anuales hasta llegar a los 5 millones de euros”.