La Feria Deportiva 2025 arranca en Albacete con el Trofeo de Fútbol Sala ‘Ciudad de Albacete’

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha invitado a disfrutar de la programación variada y de calidad de la Feria Deportiva 2025 durante la rueda de prensa de presentación del primer evento de los 50 que componen su programación, como es el XXXV Trofeo de Feria ‘Ciudad de Albacete’ de Fútbol Sala que tendrá lugar este sábado, día 30, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón de la calle Lepanto.

Acompañado por el presidente del Club Albacete Fútbol Sala, Jesús Corredor, y los jugadores de Segunda B de los equipos masculino y femenino, Roberto Gregorio y María Sánchez, Villaescusa ha señalado que la Feria Deportiva finalizará a principios de octubre con el Campeonato de España de Motocross Free Style y la XXVIII edición del Medio Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’.

Según ha explicado el concejal, el XXXV Trofeo de Feria ‘Ciudad de Albacete’ de Fútbol Sala se jugará en formato triangular con tres partidos de 20 minutos, siendo los equipos participantes el Albacete Fútbol Sala, Quesos Hidalgo Manzanares, equipo castellano-manchego que lleva jugando varios años en Primera División y ofreciendo un gran nivel, y el Móstoles, recién ascendido a Segunda División (la temporada pasada compartió grupo con Albacete Fútbol Sala.

Las entradas se podrán adquirir de manera anticipada en CMS (calle Alegría, 9) y el día del torneo en la taquilla hasta completar aforo.

Además, Villaescusa ha dado a conocer el V Trofeo de Feria ‘Ciudad de Albacete’ de Fútbol Sala femenino que tendrá lugar el 6 de septiembre, a las 17:00 horas, también en el Pabellón de la calle Lepanto, con dos tiempos de 20 minutos cada uno explicando que las jugadoras locales, que hace apenas dos meses ascendieron a Segunda División, se medirán al Bisontes de Castellón, equipo que también juega en Segunda División aunque compiten en el Grupo dos.

El concejal ha agradecido al Albacete Fútbol Sala, así como a todos los clubes deportivos de Albacete que hacen posible Feria Deportiva su implicación y colaboración para nuevamente sea una realidad, ya que “nos permite seguir acercando el deporte y hábitos de vida saludable a cada rincón de nuestra ciudad”.