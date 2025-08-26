El Visor de Feria del Geoportal de Albacete refuerza la seguridad y organización del Recinto Ferial

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha puesto en valor la importancia que tiene el Visor de Feria del Geoportal del Ayuntamiento de Albacete a la hora de mejorar su seguridad y organización durante el taller para conocer su funcionamiento, contenido y utilidad que hoy ha tenido lugar en las instalaciones de la Sección Municipal de Empleo, a cargo de la Jefa de la Unidad técnica de Cartografía, Topografía y Geomática, Margarita Felipe, a quien ha felicitado por la gran labor diaria que realiza para que este tipo de herramientas puedan ser una realidad.

Un taller que, tal y como ha explicado Francisco Navarro, ha contado este año con la presencia de trabajadores municipales de los servicios más directamente implicados con nuestra Feria, como son la Policía Local, Voluntarios de Protección Civil, Bomberos, Feria, Cultura, Obras, Consumo, Infraestructuras, Urvial y Prevención, así como con representantes de otros organismos que cooperan de manera directa con el Ayuntamiento en su desarrollo como la Policía Nacional, Sescam, Cruz Roja, Guardia Civil o la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo.

A todos ellos, el concejal les ha dado las gracias en nombre del Ayuntamiento por su asistencia a este taller, destacando su compromiso e implicación constante para que la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, sea un año más todo un éxito.

Francisco Navarro se ha mostrado orgulloso a la hora de señalar que “de todos los visores públicos del Geoportal del Ayuntamiento de Albacete, el de Feria es el tercero más visitado, después del Cartográfico y el de Urbanismo, con 3.370 visitas hasta la fecha, de las que 2.260 han sido por parte de usuarios no registrados, lo que muestra el resultado del acercamiento y la difusión de este tipo de herramientas a la ciudadanía”.

En opinión del concejal, “el Visor Feria es una herramienta muy útil, ya que sirve como elemento integrador de los mapas que se realizan para la Feria, integrando información espacial aportada por los Servicios Municipales como por ejemplo la identificación de carpas, adjudicación de stands, zonificación del Recinto Ferial, localización de aseos, vías sin tráfico durante la Feria y aparcamiento de motocicletas, entre otras cuestiones”.

Francisco Navarro ha recordado que, desde junio del año 2023, la Unidad de Cartografía, Topografía y Geomática está dando apoyo técnico al Servicio de Cultura en los actos preparatorios de la Feria.