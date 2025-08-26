Albacete trabaja en la ampliación de los cementerios de varias pedanías

El concejal de Cementerios, Carlos Calero, ha puesto en valor la importante previsión con la que está trabajando el Equipo de Gobierno para ampliar y mejorar los campos santos de las pedanías de Albacete con el objetivo de disponer de sepulturas necesarias que cubran las necesidades de enterramiento en todos los cementerios del municipio.

En este sentido, Carlos Calero ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando en estos momentos en la ampliación de los cementerios de las pedanías albaceteñas de El Salobral, Argamasón y Santa Ana con la construcción de un total de 144 nuevos nichos, con una inversión cercana al medio millón de euros, sin IVA incluido.

El concejal ha explicado que en estos momentos ya están terminadas y recepcionadas las obras de construcción de 32 nichos en Argamasón, mientras que todavía se están ejecutando los trabajos en El Salobral, donde se están construyendo 80 nichos y en Santa Ana donde están previstos 32.

Obras que Carlos Calero ha visitado junto a los alcaldes pedáneos de El Salobral, Olaya Sarrión, y de Santa Ana, Juanjo Segura, a quienes ha agradecido, junto a la pedánea de Argamasón, Mª Pilar González, su disposición y constante colaboración con el Equipo de Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.