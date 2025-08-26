Abierto el plazo de alegaciones del ‘Fondo Social del Alquiler’ de Albacete

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha informado de la apertura del plazo de alegaciones para acceder a las ayudas del denominado ‘Fondo Social del Alquiler’ 2025, señalando que de las 518 solicitudes recibidas, 337 han sido favorables y 181 desfavorables, con un notable crecimiento en el importe destinado a estas ayudas, pasando de los 300.000 euros iniciales a los 489.608 euros.

Una situación que, tal y como ha recordado la concejala, estaba contemplada al aprobar el presupuesto inicial sin necesidad de una nueva convocatoria al esperarse un incremento en el número de las solicitudes debido a la novedad que se ha incluido este año para que las personas que tuvieran un contrato de alquiler de una habitación puedan también beneficiarse, dando así una solución a muchos jóvenes que se decantan por esta opción al no poder permitirse alquilar una vivienda.

Llanos Navarro ha explicado que ayer se publicó en el Tablón de Anuncios de la Página Web del Ayuntamiento la resolución provisional de la convocatoria de alquiler 2025, concediéndose un plazo de 10 días naturales a partir de esa fecha para presentar alegaciones, por lo que el día 14 de septiembre la resolución sería definitiva.

De igual modo, se comunica igualmente a las personas beneficiarias que disponen hasta el día 1 de diciembre de 2025 para presentar seis recibos de alquiler pagados a través de la entidad bancaria del año en curso, a fin de que puedan percibir dicha ayuda concedidas.

La concejala ha asegurado que el Equipo de Gobierno seguirá trabajando, como hasta ahora, para favorecer el acceso a una vivienda a los vecinos y vecinas de Albacete, sobre todo a aquellos con mayores dificultades, a través de iniciativas como el ‘Fondo Social del Alquiler’ que tan buena acogida tiene entre los ciudadanos.